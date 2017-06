Bodenseekreis Forsa-Umfrage bestätigt: Immer weniger Kinder können sicher schwimmen

Eine Forsa-Umfrage bestätigt, was die Verantwortlichen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG im Bodenseekreis zunehmend beobachten: Immer weniger Zehnjährige können sicher schwimmen. Auch in der Region sind Schüler von Bäderschließungen betroffen, Schulen können für die Kinder keinen Schwimmunterricht organisieren, obwohl sie dazu gesetzlich verpflichtet wären.

Mit dem zweitgrößten Badesee Europas vor der Haustür fühlt sich die Schreckensmeldung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, kurz DLRG, beunruhigend an: 59 Prozent der Zehnjährigen seien keine sicheren Schwimmer, gab Vizepräsident Achim Haag vor Kurzem bekannt und berief sich auf eine repräsentative Forsa-Umfrage. Doch was in der Mitte Deutschlands noch nachvollziehbar scheint, kann man sich am Bodensee kaum vorstellen. "Ich kann für den Bodenseekreis keine konkreten Zahlen nennen", sagt Rudi Krafcsik, Vorsitzender der DLRG im Bezirk Bodenseekreis. Er bestätigt jedoch, dass es immer mehr Kinder gibt, die über das "Seepferdchen"-Niveau nicht hinauskommen. Und sicher schwimmen heiße eben nicht "Seepferdchen". Es genüge nicht, sich 25 Meter weit über Wasser halten zu können. Doch die Nachfrage nach Schwimmunterricht bei der DLRG sei riesig.

Der Rettungsschwimmer, der seit 42 Jahren in der DLRG aktiv ist, berichtet von vielen Großeltern, die ihn im Freibad Ailingen beim Wachdienst ansprechen und nach Schwimmunterricht für ihre Enkel fragen, die bei ihnen die Ferien verbringen. "Wir haben Wartezeiten von ein bis zwei Jahren", sagt der 63-Jährige, kurzfristig gehe da gar nichts. Jeden Montag sind bis zu 150 Kinder in den Kursen und die Ortsgruppe hat 25 Lehrer am Start. Bei einer Gruppenstärke von maximal zehn bis zwölf Kindern mit zwei Aufsichtspersonen sind die Personalkapazitäten erschöpft. Noch ist auch die Wasserkapazität begrenzt. Nur einmal in der Woche kann die DLRG ins Hallenbad, das sie abends neben dem regulären Badebetrieb mit dem Schwimmverein, den Tauchsportlern oder den Unterwasser-Rugby-Spielern teilen muss.

Doch das soll sich ändern. Ist erst einmal das Freibad in Fischbach eröffnet und das neue Hallenbad in Friedrichshafen gebaut, wird auch mehr Wasserfläche zur Verfügung stehen.

Gemäß neuester Forsa-Umfrage lernen nur noch 27 Prozent der Kinder in der Grundschule schwimmen. "Das Problem ist durch das Schließen der Bäder bedingt", sagt Krafcsik. Insofern bestehe für den Bodenseekreis kein Grund zur Sorge. Doch auch hier sind nicht alle Gemeinden mit Hallenbädern gesegnet. Meckenbeuren, das kein Hallenbad mehr hat, kann sein Schulschwimmen nicht lückenlos organisieren. Während die Eduard-Mörike-Schule, in direkter Nachbarschaft zur Don-Bosco-Schule der Stiftung Liebenau, Zugang zu deren Schwimmbad hat, findet in der Eugen-Bolz-Schule, laut Aussage des Rektors Harald Kordes, kein Schwimmunterricht statt. Zu groß wäre der Aufwand, die Kinder mit dem Bus dorthin zu fahren.

Neben den Schulen, die den gesetzlichen Auftrag haben, Schwimmunterricht zu erteilen, sieht Krafcsik auch die Eltern in der Pflicht. Doch anders als früher seien heute zunehmend beide Elternteile berufstätig und hätten nicht mehr die Zeit, mit ihren Kindern schwimmen zu gehen. Erscheine ihnen der Schwimmunterricht in der Schule nicht ausreichend, kämen sie zur DLRG.

Forsa-Umfrage

Nach Aussage der befragten Eltern haben nur 40 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen ein Jugendschwimmabzeichen. 77 Prozent der Grundschüler haben nur das Seepferdchen absolviert. Rund 25 Prozent der Grundschüler haben deutschlandweit aufgrund der Bäderschließungen keinen Zugang zu einem Bad. Haben 56 Prozent der über 60-Jährigen in der Grundschule schwimmen gelernt, so lernen es dort heute nur noch 27 Prozent der Kinder. Der Anteil der Nichtschwimmer und unsicheren Schwimmer in der Bevölkerung beläuft sich gemäß Selbsteinschätzung auf 52 Prozent.