Bodenseekreis Forderung des Kreistags: Mehrheit für Polizeipräsidium in Ravensburg

Die CDU setzt sich mit ihrem Wunsch durch, ein Präsidium in Ravensburg zu fordern. Der Konstanzer Polizeipräsident Ekkehard Falk erklärt dagegen in seinem Bericht, dass jede Gefahrenlage problemlos von Konstanz koordiniert werden könne. Die SPD fordert zusätzlich mehr Personal.

Der Kreistag sprach sich in einer aktuellen Entschließung mehrheitlich unter anderem für die Forderung aus, das Land möge bei einer Reform der Polizeireform des Landes ein neues künftiges Präsidium für die Region Bodensee-Oberschwaben in Ravensburg ansiedeln. Es ging dabei nicht um eine Entscheidung, für die die Mandatsträger zuständig sind, sondern lediglich um eine politische Willensbekundung zu der bevorstehenden Reform der Polizeireform. Dennoch nahmen sich die Verwaltung und das Gremium mehr als eine Stunde Zeit, um die vier Punkte mit Unterpunkten argumentativ abzuarbeiten.

Mit Hinweis auf die Ergebnisse der Projektgruppe zur Evaluation der Polizeistrukturreform und die "schlechten Noten der Experten" hatte die CDU-Fraktion eine entsprechende Resolution beantragt, die Sprecher Dieter Hornung ausführlich begründete. FWV und FDP schlossen sich der Entschließung uneingeschränkt an. Die SPD-Fraktion wandte sich gegen die Festlegung auf einen Präsidiumssitz in Ravensburg. Dieter Stauber, Kreisrat und Polizeibeamter, sah keine Veranlassung sich gegen Konstanz auszusprechen. Sachlich sei dies nicht begründbar und sonst werde gerne die Vierländer-Region-Bodensee beschworen. Auch bei Sparkasse oder Arbeitsagentur arbeite man über den See hinweg bestens zusammen.

Christa Hecht-Fluhr (Grüne), dem die Argumente für die Entschließung zunächst "schlüssig" vorgekommen waren, sah sich durch die Ausführungen von Polizeipräsident Ekkehard Falk "deutlich irritiert". Falk hatte zuvor einen Bericht zur "Sicherheitslage im Bodenseekreis" abgegeben, der nach den einleitenden Worten von Landrat Lothar Wölfle nichts mit dem anderen Thema zu tun habe. Allerdings bezog der Konstanzer Polizeipräsident am Ende seiner Ausführungen durchaus deutlich Position zu der jüngsten Evaluation. "Wenn bei uns einer ausrückt, dann bin es ich", kommentierte Falk die oft kritisierte Randlage des Präsidiums und die Forderung nach kürzeren Wegen. Ansonsten werde jede Gefahrenlage von Konstanz aus problemlos per Telefon oder Funk koordiniert. Auch habe sich die neue Struktur bei der Unfallaufnahme nach anfänglicher Umstellungszeit inzwischen bewährt.

Diese Einschätzung teilte CDU-Sprecher Dieter Hornung überhaupt nicht. "Wartezeiten von nicht selten ein bis zwei Stunden bei Unfällen bis zum Eintreffen der Polizei sind keine Seltenheit und nicht akzeptabel", hatte Hornung erklärt. Wobei Präsident Falk dies zuvor relativiert und differenziert hatte. Die Polizeistreifen der Reviere seien schnell vor Ort, keineswegs untätig und bei der eigentlichen Unfallaufnahme komme es ja auf die spezifische Kompetenz an. In seiner vorbereiteten Erklärung bekräftigte Hornung den Wunsch nach mehr Bürgernähe und verwies auf die schlechte Bewertung der Reform bei einer Befragung von 1100 Polizeibeamten. Insbesondere verwies der CDU-Sprecher auf die Strukturen im Regierungsbezirk, im Regionalverband und bei den Feuerwehren sowie im Katastrophenschutz.

Ein schwaches Argument war selbst aus Sicht von Landrat Wölfle die Struktur der Justiz, was Gerichte und Staatsanwaltschaften angehe. Diese Diskrepanz im westlichen Bodenseekreis hatte Dieter Stauber zuvor schon aufgezeigt, dennoch wollte Hornung auf dieses Argument nicht verzichten. Auf Hinweis der SPD musste die Verwaltung die überarbeitete Tischvorlage noch einmal korrigieren. Die Projektgruppe der Polizei habe in der Evaluation keineswegs einen Sitz in Ravensburg vorgeschlagen. Landrat Wölfle modifizierte den Antrag entsprechend in "Wir schlagen Ravensburg vor."

Auch sonst hatte sich Dieter Stauber in seiner Fraktionserklärung so intensiv mit den kritischen Argumenten auseinandergesetzt ("Warum denn nicht Friedrichshafen?"), dass Lothar Wölfle ihn nach 15 Minuten vorsichtig zu bremsen versuchte. Auch bei der Abstimmung zur Entschließung wurden die vorgesehenen drei Punkte noch ergänzt. So votierte auch die SPD für den Wunsch, für die Region Bodensee-Oberschwaben ein Polizeipräsidium einzurichten und die Kriminaldirektion in Friedrichshafen zu belassen. Während die Mehrheit sich dafür aussprach, die Aufnahme aller Unfälle im ländlichen Raum wieder bei den Revieren anzusiedeln, plädierte die SPD lediglich für eine "weitere Optimierung". Von der SPD-Fraktion kam die Forderung, das Land möge die Rekrutierung von Personal für die Polizei "weiter intensivieren". Diesem Wunsch folgte das ganze Gremium einhellig.

Kriminalität im Kreis nimmt ab

Keine ernsten Sorgen um ihre Sicherheit brauchen sich die Bürger des Bodenseekreises zu machen. Dies Fazit zog Polizeipräsident Ekkehard Falk in seinem Bericht.