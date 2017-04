Bodenseekreis Feuerwehren im Bodenseekreis leisten 2752 Einsätze

Kreisbrandmeister Henning Nöh hat bei der Versammlung des Kreisfeuerwehrverbandes dieJahresstatistik vorgestellt.

Exakt 2752 Mal sind im vergangenen Jahr die insgesamt 25 Feuerwehren im Bodenseekreis zu Einsätzen ausgerückt, berichtete Kreisbrandmeister Henning Nöh bei der Versammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Bodenseekreis in der Alfons-Schmidmeister-Halle in Wittenhofen. Bei rund 500 der Einsätze handelte es sich um Brandeinsätze, wobei einer Nöh besonders in Erinnerung geblieben ist. "Der Brand des Feuerwehrgerätehauses in Kressbronn und die empfundene Hilflosigkeit waren schon schlimm", so Nöh.

Gerettet wurden 193 Menschen und für 29 Menschen kam jede Hilfe zu spät. 947 Mal lösten Brandmeldeanlagen Alarm aus, die sich in den allermeisten Fällen jedoch als harmlos herausstellten. Für Nöh sind dies jedoch keine Fehlalarme. Aber er weiß auch, was solche Einsätze für die ehrenamtlichen Feuerwehrkameraden bedeuten: "Solche Einsätze belasten natürlich. Wir müssen darauf achten, dass das nicht überhandnimmt, gerade im Bezug auf die Arbeitgeber." Nöh zog eine erfreuliche Bilanz über die zahlreich absolvierten Lehrgänge – angefangen vom Atemschutz, Maschinisten und Truppführer bis hin zu den Leistungsübungen, die in diesem Jahr im Juli in Eriskirch stattfinden werden. Beim Punkt Atemschutz jedoch kritisierte er die noch zu geringe Zahl der Ausgebildeten. "Die Atemschutzausbildung sollte eigentlich jeder haben. Eine Quote von 50 Prozent würde die Leistungsfähigkeit jeder Wehr erhöhen", sagte der Kreisbrandmeister.

Darüber hinaus mahnte er die Vertreter der Politik, sich beim Land für die Ausbildung von mehr Führungskräften einzusetzen, denn "heute ist es nicht mehr selbstverständlich, so eine Position zehn, oder mehr Jahre auszuüben".

Verbandsvorsitzender Günther Laur lobte die sehr erfolgreich verlaufende Nachwuchssicherung: "Unsere Kampagne '112 – Sei dabei' sorgt für Aufmerksamkeit und trägt erste Früchte." So konnten im vergangenen Jahr 49 neue Jugendfeuerwehrler gewonnen werden und bei den Aktiven stieg die Anzahl um 74 auf 2395 Feuerwehrfrauen und -männer. Für Laur steht in diesem Jahr klar die Ausrichtung der Verbandsversammlung des Landesfeuerwehrverbands Baden-Württemberg Ende Oktober in Friedrichshafen im Mittelpunkt. "Das wird eine große Herausforderung für uns alle und den Kameraden aus Friedrichshafen danke ich für die Bereitschaft, hierbei die Hauptlast zu tragen." Landrat Lothar Wölfle hob die enorme Bedeutung der technisch erneuerten Einsatzleitzentrale hervor und die damit einhergehende Zusammenarbeit mit den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen. "Ich glaube, es ist nicht alles schlecht, was gerade läuft", resümierte er zufrieden.