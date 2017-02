Zahlreiche Veranstaltungen gibt es in der Region zum Geburtstag des Schriftstellers Martin Walser. Der Prolog findet bereits am 9. Februar statt.

Bald, in weniger als zwei Monaten, ist es 90 Jahre her, dass in Wasserburg am Bodensee einer der größten deutschen Schriftseller der Nachkriegszeit zur Welt kam. Martin Walsers Heimatregion feiert den Autor deswegen über eine Woche lang vom 16. bis zum 24. März, seinem Geburtstag. Eine Lesung Walsers findet als erste Vorveranstaltung der „Wer ein Jahr jünger ist, hat keine Ahnung“ betitelten Serie aber bereits am Donnerstag nächster Woche in Konstanz statt.

Martin Walser liest dabei aus seinem neuesten Werk „Statt etwas oder Der letzte Rank“. Der in 52 unabhängige, teils nur einen Satz lange, Kapitel zerfallende Roman wird von vielen Kritikern hochgelobt. Die Lesung in der Konstanzer Dreifaltigkeitskirche beginnt um 20 Uhr, mit Walser unterhält sich SÜDKURIER-Kulturredakteur Siegmund Kopitzki.

So richtig beginnen sollen die Walser-Geburtstagsfesttage nach Angaben der Veranstalter am 16. März mit einer „Buchtaufe“ in Wasserburg. „Nirgends wär ich lieber als hier. Mit Martin Walser unterwegs am Bodensee“ heißt das Werk vom ehemaligen Leiter des Bodenseekreis-Kulturamts, Elmar Kuhn, und Lorenz Göser. Es präsentiert ein Alphabet von 90 Bodenseeorten, an denen Walser seine Charaktere lieben und leiden, wohnen und sterben hat lassen.

Am Tag darauf findet in Friedrichshafen eine Vorpremiere der SWR-Dokumentation "Mein Diesseits" statt, in der Walser mit Literaturkritiker Dennis Scheck eine Reise um den Bodensee unternimmt. "Regisseur Frank Hertweck wird vor Ort sein und einiges erzählen", sagt Franz Hoben vom Häfler Kulturamt. In Überlingen werden vom 17. bis 19. März mehrere Veranstaltungen angeboten. Das Kino zeigt Walser-Verfilmungen, auf einem Kolloquium am 18. März diskutieren unter anderem Germanistik-Professor Peter Blickle und Literaturkritiker Wolfgang Herles. Abends lesen sechs Autoren, darunter Arnold Stadler und Bruno Epple, ihre Walser-Lieblingstexte oder Selbstgeschriebenes. In Meersburg gibt es am 19. März eine Lesung Helmut Mooshammers aus Walsers Stück "Nero lässt grüßen". Abgeschlossen werden die Festtage am 24. März in Friedrichshafen. Biograf Jörg Magenau liest und erzählt aus den verschiedenen Phasen des Autors. "Da gibt es eine gewaltige Entwicklung zu beobachten", so Hoben. Unterstützt wird Magenau bei der Präsentation von Walsers Texten von Christian Harting, einem Schauspieler, der 2016 im oscarprämierten ungarischen Drama "Son of Saul" mitgespielt hat.