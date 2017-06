Bodenseekreis Farbenfrohe Fassade ziert Haus in Ailinger Kirchstraße

Wenn Häuser reden könnten: In der Kirchstraße in Ailingen gibt es bunt bemalte Wände statt Geranienkästen.

Keine Blumen, keine Landschaft, eigentlich überhaupt kein gegenständliches Bild, sehr wohl aber etwas hübsch buntes sollte an der neuen Hauswand in der Ailinger Kirchstraße 19 entstehen. 1981, als sie ihren Mann Albert Zwisler heiratete, zog Margit von Jettenhausen nach Ailingen in die Kirchstraße. "Es ist das Geburtshaus meines Mannes, in dem auch seine Eltern wohnten. Er ist hier aufgewachsen und nie ausgezogen. Wir hatten damals wenig Platz, weil das Haus da noch ganz anders aussah und sehr, sehr klein war", erzählt Margit Zwisler.

Zwischen 2010 und 2011 wurde das Haus abgerissen und anschließend mit Balkon und großen Fenstern komplett neu aufgebaut. Nur zwei Zimmer von der alten Bausubstanz sind stehengeblieben, sie wurden planmäßig in den Neubau integriert. Als der Umbau fertig war, ergab sich eine große fensterfreie Wand an der Nordostseite, und da die Zwislers auf einen leuchtend bunten Schmetterling blickten, der die Fassade am gegenüberliegenden Haus verzierte, stand der Beschluss, auch das eigene Haus bemalen zu lassen, schnell fest. "Geranienkästen als Blickfang und Verschönerung, wie man das halt meistens so macht, waren keine Alternative. Es war einfach kein Platz an den Fenstern. Außerdem war es ja die Nordseite", erinnert sich Margit Zwisler.

Der Hausherr wählte aus mehreren Motiven den bunten Wirbel zwischen den Fenstern und eine unsymmetrische, utopische Farbkomposition für den seitlichen Anbau aus. "Gleich nach der Renovierung als das Gerüst noch stand, führte unser ortsansässiger Maler Wilfert die Verschönerungsmaßnahme durch. Im Nachhinein haben wir sogar einen Baum im Vorgarten gefällt, damit man einen freien Blick auf das Kunstwerk hat", berichtet die stolze Besitzerin weiter. Leider ist ihr Mann inzwischen verstorben, nur ein Jahr konnte er sich an seiner hübschen Fassade erfreuen.