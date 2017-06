Bodenseekreis FDP ergreift Partei für Bodenseefischer

Kreis-Liberale und Fischerei-Verbände treffen sich in Stetten zum Dialog. Einig ist man sich in der Ablehnung von Netzgehegen im Bodensee.

Mehr als 90 Prozent der Berufsfischer rund um den Bodensee lehnen Felchenzucht in Netzgehegen ab. Das betonten Verbandsvertreter der Fischer aus Baden, Württemberg und der Schweiz auch gegenüber den FDP-Landtagsabgeordneten Friedrich Bullinger und Klaus Hoher (Bodenseekreis), beide Mitglieder im Ausschuss für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Die liberalen Politiker, darunter auch der Kreisvorsitzende Hans-Peter Wetzel, versprachen, sich für die Belange der Fischer einzusetzen. "Die FDP steht auf Ihrer Seite im Kampf gegen Netzgehege", sagte Wetzel nach eineinhalbstündiger Diskussion.

Der Verband Badischer Berufsfischer und die FDP Bodenseekreis hatten zu einem Dialog über "die Zukunft der Berufsfischer am Bodensee" in den "Grünen Baum" in Stetten eingeladen. Die Fischer waren stark vertreten: Außer Elke Dilger, Vorsitzende der Badischen Berufsfischer, sowie Fischereimeister Andreas Geiger aus Unteruhldingen, der einen kurzen Vortrag hielt, und etlichen badischen Kollegen waren auch Dilgers Pendants vom Württemberger und Schweizer Berufsfischerverband, Anita Koops und Reto Leuch, gekommen.

Dilger unterstrich gleich in ihrer Begrüßung: "Wir wollen und brauchen keine Netzgehege. Wir wollen Wildfisch fangen und verkaufen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, Zuchtfisch gibt es überall." Den Wildfisch als ökologisches und tierfreundliches Produkt müsse man hervorstellen. Geiger wies eingangs darauf hin, dass alle Anrainerstaaten des Bodensees bereits 1893 eine nachhaltige Fischerei vereinbart hätten. Aquakultur, wie sie Baden-Württemberg nun im Alleingang vorantreibe, was Geiger "arrogant" nannte, sei alles andere als nachhaltig.

Geiger zählte Gründe auf: Die Fischer befürchteten, dass die traditionelle Fischerei verdrängt werde. Dreiviertel des Ertrags werde derzeit mit freitreibenden Netzen erwirtschaftet. Gehege "würden die freitreibende Fischerei extrem erschweren". Vergleiche mit Finnland hinkten, denn dort gebe es unter anderem viel mehr Seen kein einziger sei gleichzeitig Trinkwasserspeicher so wie der Bodensee. Geiger befürchtet auch Probleme wegen des Fischfutters sowie der Impfung der Zuchtfische. Zwar spreche man bei den Netzgehegen von einem "Pilotprojekt", doch wenn erst einmal viel Geld investiert sei, das wahrscheinlich eher kommerzielle Händler denn Fischer aufbringen könnten, dann gebe es wohl kein Zurück.

Bullinger wollte wissen, wie die Fischer zu Zuchtanlagen an Land stünden. Die Fischer befürworteten diese, so Geiger. "Das haben wir Fischer ja dem Land vorgeschlagen." Ob Baden-Württemberg Aquakultur im Alleingang durchsetzen könnte, fragte Bullinger weiter. Geiger antwortete: "Uns hat man gesagt, das könne das Land allein entscheiden."

Geiger erklärte auch, dass jeder Fischer am ganzen See fischen könne. Wetzel schloss, dann werde durch Netzgehege "doch jeder Fischer potenziell an seinem Beruf gehindert". Nach dem Schweizer Standpunkt gefragt, sagte Leuch: Die Fischer lehnten Netzgehege strikt ab. "Das ist nicht die Lösung für unseren Beruf." Eine solche wäre ihrer Ansicht nach einzig ein höherer Phosphateintrag. Anita Koops hieb in die gleiche Kerbe und betonte: "Die Nährstoffarmut ist nach wie vor unser Hauptthema." Der Bodensee gehöre als Voralpensee eingestuft, für den höhere Phosphatobergrenzen gälten, und nicht als Alpensee. Geiger ergänzte: "Das Phosphatmanagement hat man im Griff". Es sei, anders als Netzgehege, "absolut beherrschbar".

Klaus Hoher, der das Thema mit dem grünen Umweltminister Franz Untersteller diskutiert hatte, konnte den Fischern in dieser Hinsicht keine Hoffnung machen. Hoher versprach aber: "Ich werde massiv dafür kämpfen, dass Netzgehege nicht als Pilotprojekt kommen."

Aquakultur im Bodensee

Netzgehege sind in Finnland zur Felchenzucht bereits seit Jahren in Gebrauch. Für einen etwaigen Einsatz im Bodensee sind derzeit zehn bis zwölf Gehege (à rund 10 000 Tieren) anvisiert, um jährlich rund 500 Tonnen Felchen zu produzieren. Den Erstbesatz zieht die staatliche Fischbrutanstalt in Langenargen bereits heran. Es handelt sich um Sandfelchen, da der "Brotfisch" der Fischer, der Blaufelchen, für die Zucht ungeeignet ist. Jeder eingesetzte Fisch würde geimpft werden. Es ist vorgesehen, die Netzgehege im Überlinger See auszubringen – laut Andreas Geiger "zwischen Bodman und Wallhausen". Aus dieser Standortwahl schließt Geiger, dass man das "Restrisiko für die Bodenseewasserversorgung doch nicht ganz außer Acht lässt", da dort das Wasser an der Entnahmestelle vorbeiströme. Einen Alleingang Baden-Württembergs in Sachen Aquakultur, wie ihn die Fischer befürchten, schloss Fischereireferent Peter Dehus im Mai auf SÜDKURIER-Nachfrage aus. (flo)