Bodenseekreis/Bregenz Erstes Kulissenteil auf Seebühne steht

Die Aufbauarbeiten für die Oper „Carmen“ von Georges Bizet sind in vollem Gange. Am 19. Juli wird in Bregenz Premiere gefeiert.

Über die Weihnachtsferien war die Baustelle auf der Bregenzer Seebühne außer Betrieb, doch jetzt haben Techniker das erste Carmen-Kulissenteil aufgebaut. Das geht aus einer Pressemitteilung der Bregenzer Festspiele hervor. Trotz Schnee gehen die Arbeiten voran: Sichtbar ist derzeit ein etwa 20 Meter hohes sowie 26 Meter breites Objekt aus grau gestrichenen Stahlröhren, das als Unterkonstruktion dient. Um die insgesamt 26 Tonnen wiegenden Einzelteile auf die Seebühne zu bekommen, war ein Baukran nötig. Dieser hat die Elemente von einem Sattelschlepper auf den Betonkern der Bühne gehievt.

Unterbau für Bühnenbild

Mitarbeiter der Herstellerfirma aus Vorarlberg haben die Stahlkonstruktion per Schweißgerät mit starken Schrauben zusammengefügt. Doch schon bald wird von den Röhren nichts mehr zu sehen sein. Die große Stahlstruktur dient als Unterbau für das eigentliche Bühnenbild, dessen Einzelteile darauf montiert und den Stahl größtenteils verdecken werden. Was konkret zu sehen sein wird, möchten die Verantwortlichen der Bregenzer Festspiele derzeit nicht preisgeben. "In einer Szene der Oper will Carmen durch das Legen von Spielkarten einen Blick in ihre Zukunft werfen. Diese schicksalhafte Begebenheit nehmen wir im Bühnenbild auf", wird allerdings Regisseur Kasper Holten in der Pressemitteilung zitiert.

"Begünstigt durch die gute Wetterlage im Spätherbst konnten die Fundierungsarbeiten mit Schwerpunkt Montagen unter Wasser termingerecht ausgeführt werden. Ebenso konnten die ersten Hochbauten auf der Seebühne errichtet werden. In den kommenden Wochen wächst das neue Bühnenbild zu einem großen Ganzen empor", sagt Bauleiter Manfred Van Daele.

Die Oper des Komponisten Georges Bizet, die sich um verhängnisvolle Liebe und Spektakel in der Stierkampfarena dreht, feiert am 19. Juli Premiere. Die letzte Vorstellung der diesjährigen Saison findet am 20. August statt.

