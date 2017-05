Friedrichshafen Erste-Hilfe-Kurs: Helfen ohne Sprachbarrieren

Der DRK-Kreisverband bietet erstmals einen Erste-Hilfe-Kurs für Geflüchtete in arabischer Sprache an. 19 Teilnehmer sind mit Begeisterung dabei.

Ganz vorsichtig wickelt Mustafa Moussa eine Mullbinde um den Kopf von Nidal Mohamed und fixiert eine Kompresse auf einer Platzwunde an der Stirn. Zum Glück ist diese nur mit rotem Edding aufgemalt. Der junge Syrer arbeitet bereits in einer Autowaschstraße und möchte so schnell wie möglich seinen Führerschein umschreiben lassen. Ist er dann erst einmal mit seinem Auto im deutschen Straßenverkehr unterwegs, kann eine solche Situation zur Realität werden. Und helfen, das erfahren die Teilnehmer des Erste-Hilfe-Kurses, ist in Deutschland Pflicht. Doch das Interesse von Mustafa Moussa und Nidal Mohamed geht über eine Pflichtveranstaltung hinaus. "Wir möchten wissen, wie wir Menschen helfen können", betonen sie. Und der Ernst, mit dem sie dabei sind, lässt daran keinen Zweifel aufkommen.

Zum ersten Mal findet im Bodenseekreis ein solcher Kurs des DRK-Kreisverbands in arabischer Sprache statt. Fawzi Habbab und Ossama Alsibaie, die beide ehrenamtlich in der Kleiderkammer des Rotkreuzzentrums in Friedrichshafen tätig sind, übersetzen die Erklärungen von Ausbildungsleiter Michael Bertel und dessen Helfer. Konzentriert verfolgen 18 Männer und eine Frau, die selbst aus Uhldingen und Markdorf gekommen sind, wie man einem verunglückten Motorradfahrer den Helm abnimmt. Seit Herbst 2015 ist Nahida Osnan aus Aleppo in Deutschland und möchte jetzt ein Praktikum als Altenpflegerin machen. Hier in Deutschland will die 27-Jährige, die sich im Kurs selbstbewusst in Jeans und mit langen schwarzen Haaren zeigt, ihr Leben in die Hand nehmen, arbeiten und den Führerschein machen.

"Ist es nicht gefährlich, einem bewusstlosen Motorradfahrer den Helm abzunehmen, wenn ich alleine bin?", fragt Abdulrahman Alhelalie, nachdem er Tim Hofmann und Sebastian Späth zugeschaut hat. Michael Bertel ist von der Frage sichtbar berührt. "Diese Menschen bringen eigene Kenntnisse mit, ihr eigenes Leben", sagt er. Abdulrahman Alhelalie, der ernst wirkende Mann, spricht noch kein Deutsch und bekommt hier die Chance, trotzdem von einem Bildungsangebot zu profitieren. "Der Zugang über die Sprache darf nicht immer als Barriere empfunden werden", sagt Bertel. Nur so könne Integration wirklich funktionieren.

"Können Sie mich hören"?, spricht Tim Hofmann Alm Almousa Mahmoud an, der am Boden liegt und den bewusstlosen Motorradfahrer spielt. "Nein", tönt es aus dem Helm und das ganze Klassenzimmer muss herzhaft lachen. Dann herrschen wieder Konzentration und absolute Stille, als Bertel die Maßnahmen bei einem Herzstillstand erklärt. Und wieder ist es Abdulrahman Alhelalie, der die wichtigen Fragen stellt. "Was ist, wenn ich bei der Herzdruckmassage einem Kind versehentlich die Rippen breche?" Bertels Erklärung, dass Rippen heilen, aber ein Herzstillstand unweigerlich zum Tode führt, scheint ihn zu beruhigen. "Kein einziger Teilnehmer hat mich heute gefragt, wie lange das hier geht", sagt Bertel. Das sei erstaunlich, da es in jedem anderen Kurs die Standardfrage sei.

Führerschein und Erste-Hilfe-Kurs

Eine Fahrerlaubnis, die nicht in der Europäischen Union oder in einem Staat des europäischen Wirtschaftsraums erworben wurde, ist nach Anmeldung eines deutschen Wohnsitzes für sechs Monaten gültig. Wird sie innerhalb dieses Zeitraums umgeschrieben, sind dafür nur eine theoretische und eine praktische Fahrprüfung sowie ein Erste-Hilfe-Kurs erforderlich. Nach Ablauf der sechs Monate ist die Fahrerlaubnis ungültig und muss in Deutschland mit Besuch der Fahrschule neu erworben werden.

Der nächste Kurs in arabischer Sprache findet am Samstag, 12. August, von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Rotkreuzzentrum in Friedrichshafen statt. Die Kosten betragen wie bei jedem anderen Erste-Hilfe-Kurs 40 Euro.

