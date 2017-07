Bodenseekreis Ernteeinbrüche wegen Frostschäden: BayWa beantragt Kurzarbeit

Die BayWa beabsichtigt nach eigenen Angaben, für ihre Obstbetriebe in Süddeutschland, darunter die in Friedrichshafen-Ailingen, Oberteuringen, Kressbronn und Ravensburg, Kurzarbeit zu beantragen.

Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, seien die Mitarbeiter vor Ort darüber informiert worden, dass mit dem Betriebsrat ein entsprechender Antrag abgestimmt wird. Hintergrund sind die zu erwartenden erheblichen Ernteeinbrüche nach heftigen Frostschäden während der Apfelblüte im Frühjahr, heißt es weiter. Derzeit gehe man in weiten Teilen der Anbauregionen von einem Mengenrückgang von bis zu 70 Prozent aus. In den ersten Betrieben beginne die Kurzarbeit voraussichtlich im Herbst und ende bei den letzten im Sommer 2018. Der Schwerpunkt werde in einzelnen Wochen im Frühjahr erwartet. Für betroffene Mitarbeiter werden laut Mitteilung auch andere Maßnahmen wie der vorübergehende Einsatz in anderen Betrieben geprüft.