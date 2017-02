Bodenseekreis Erfindungsreichtum von Trickbetrügern am Telefon ist groß

Experten warnen vor Enkeltricks und falschen Polizisten und raten: Am besten einfach auflegen.

Bodenseekreis – "Hören Sie mich?" Wer darauf am Telefon mit "ja" antwortet, hat möglicherweise Pech gehabt. "Das wird mit anderen Fragen oder Antworten zusammengeschnitten und schon haben Sie angeblich einen Vertrag abgeschlossen", sagt Erich Nolte, Rechtsberater der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Dieser Vertrag, egal ob es um ein Abo, eine Lebensversicherung oder eine teure Bestellung geht, ist jedoch ungültig. "Der Verbraucher muss widersprechen, da reicht es zu sagen: ich habe das so nicht gesagt. Auf einen Prozess lassen es die Betrüger nicht ankommen." Leider könnten Sie aber damit rechnen, dass viele am Ende zahlen, ohne sich zu beschweren. "Die setzen auf Angstzahler", sagt Nolte.

Eine andere Masche: "Sie haben gewonnen", heißt es am Telefon. Für das Auto oder die größere Geldsumme sei eine Überführungs- oder Bearbeitungsgebühr fällig. "Das Geld ist futsch", kommentiert Nolte. Relativ neu ist das sogenannte "Social engineering": Jemand meldet sich am Telefon, gern mit englischem Akzent, stellt sich als Microsoft-Mitarbeiter vor und gibt an, bestimmte Systemarbeiten abschließen zu müssen oder warnt vor einem Virus oder einem Hackerangriff. Dieser rät, sofort den Rechner einzuschalten und genau das zu tun, was er sagt. "Tatsächlich sorgt er so dafür, dass ein Virus oder ein Trojaner auf den Rechner übertragen wird", sagt Nolte. Das kann fatale Folgen haben: "Durch Ransomware, also eine Form von Trojanern, werden Daten durch Verschlüsselung unbrauchbar gemacht. Dann kommt eine Lösegeld-Forderung", sagt Nolte. Oder der Trojaner späht den Rechner aus und greift Passwörter oder Zugangsdaten ab. Der Betrüger kann damit unerkannt Konten leerräumen.

Er rät, solche Betrügereien oder Versuche sofort der Verbraucherzentrale und der Polizei zu melden. Bei Verträgen und Zeitschriften bestehe ein Widerspruchsrecht. Rechnungen für nicht bestellte Waren und Inkasso-Forderungen aus dem Ausland sollten nicht bezahlt werden. "Wenn Geld vom Konto abgebucht wird, lassen Sie es sofort zurückbuchen", sagt Nolte. Andere Anrufer behaupten, im Namen von Gerichten oder Datenschutzbehörden anzurufen und behaupten, ausstehende Forderungen einzutreiben oder verlangen Auskünfte über persönliche Daten. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg warnt sogar vor Anrufern, die sich als Polizisten tarnen. Seit Mitte November häufen sich Anrufe, die im Display die Notrufnummer 110 vortäuschen – Call-ID-Spoofing nennt sich das. "Mit geschickter Gesprächsführung erwecken die vermeintlichen Polizisten den Eindruck, die Angerufenen seien im Visier von Einbrechern, die es auf ihr Geld und ihre Wertgegenstände abgesehen haben", so das LKA. Um ihr Vermögen in Sicherheit zu bringen, raten diese falschen Polizisten den Angerufenen, ihre Konten zu leeren und Wertsachen einem Boten der Polizei mitzugeben. Der angebliche Beamte verschwindet dann damit. Über 20 solcher Fälle werden dem LKA täglich bekannt.

Im Bodenseekreis am häufigsten verwendet wird der berüchtigte Enkeltrick: Vor meist alleinlebenden Senioren gibt sich der Anrufer als nahe Verwandte aus und versucht, für Notlagen oder einmalige Gelegenheiten Geld oder Wertsachen zu bekommen, die ein Bote bald abholt. "Da heißt es dann, ich sitze beim Notar und kann hier nicht weg oder ich stehe im Stau – und schon geben die Großeltern wildfremden Leuten ihr Geld," sagt Markus Sauter, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. "Im Bodenseekreis gab es 18 Fälle im vergangenen Jahr und 17 Versuche", ergänzt sein Kollege Fritz Bezikofer. Abgenommen habe die Zahl der "Schockanrufe": Der Anrufer behauptet, Sohn oder Tochter habe einen Unfall verursacht. Nur mit einer Zahlung von 5000 Euro könnten die Eltern einen Gefängnisaufenthalt verhindern. Manchmal hilft schon eine Portion Misstrauen und Vorsicht gegen Betrüger am Telefon. Aber deren Einfallsreichtum ist groß, sodass immer wieder Menschen auf die Tricks hereinfallen.

Das sollten Sie bei Anrufen beachten