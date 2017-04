Bodenseekreis Entwicklungspsychologische Beratungsstelle zieht erste Bilanz

Die entwicklungspsychologische Beratung bei der Caritas soll Eltern helfen, feinfühliger auf ihre Kinder einzugehen.

Bodenseekreis (cor) Das Baby schreit. Und schreit. Und schreit – ein Albtraum. Ruckzuck kommt das schlechte Gewissen: Irgendwas muss falsch laufen, sind wir schlechte Eltern? Vielleicht ist auch noch die Wohnung zu klein oder das Geld zu knapp. Vielleicht konnten die Eltern der jungen Mutter ihr wenig Geborgenheit schenken, vielleicht hat der junge Vater ein Suchtproblem. Es gibt viele Gründe, warum es nicht gelingt, eine zuverlässige, mitfühlende Beziehung zum eigenen Kind aufzubauen. "Manche Eltern haben so viele Ratgeber gelesen, dass sie sich nicht zutrauen, auf die Signale ihres Kinds zu reagieren", sagt Annika Dohrendorf von der psychologischen Familienberatung der Caritas Bodensee-Oberschwaben. "Auch das Kind kann herausfordernd sein, ein Schreikind etwa oder ein Frühchen", ergänzt Jugendamtsleiterin Simone Schilling.

Die entwicklungspsychologische Beratung bietet Eltern in solchen Situationen Hilfe an – freiwillig, gut erreichbar, kostenlos und niederschwellig. Sie ist angesiedelt bei der Caritas und Bestandteil der "frühen Hilfen", die Eltern und Kinder in den ersten Lebensjahren unterstützen. Die Beteiligten im Bodenseekreis arbeiten seit 2007 zusammen, im September haben sie sich zum Netzwerk "Mobile" verbunden. Kinderärzte, Jugendamt, Familientreffs, Hebammen, Bürgermeister und diakonische Einrichtungen arbeiten eng zusammen. "Es geht darum, präventiv Gefahren für das Kindeswohl zu vermeiden", sagt Lucia Bekesch, die das Netzwerk im Jugendamt koordiniert. "Da gehört entwicklungspsychologische Beratung dazu."

Sie soll Eltern stärken, ihnen Mut machen, auf die Zeichen ihres Kindes einzugehen und ihnen die Freude am Umgang mit ihm zurückgeben. "Eine gelingende Bindung in den ersten drei Lebensjahren hat enorme Auswirkungen auf die Entwicklung eines Menschen", sagt Schilling. Zuverlässigkeit, Regelmäßigkeit und Feinfühligkeit lauten die Zauberwörter.

Die eigens ausgebildeten Beraterinnen nutzen Videos. Beim ersten Besuch filmen sie zwei Situationen, essen und spielen etwa. Diese Sequenzen analysieren sie und besprechen sie beim nächsten Termin mit den Eltern. "In jeder Familie gibt es etwas, das gut klappt, das zeigen wir zuerst", sagt Bernadette Lembke, die die Beratungsstelle der Caritas in Überlingen leitet. Bei anderen sprechen sie darüber, welche Möglichkeiten es gibt, besser auf das Kind einzugehen. Acht Termine sieht ein Modul vor, bei Bedarf auch mehr.