Bodenseekreis Entspannung im Bodenseekreis nach heftiger Grippewelle

Die Zahl der Grippekranken hat sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt: 398 statt im Vorjahr 148 Fälle wurden gemeldet und die Zahl der Erkrankten dürfte noch viel höher sein. Doch der Höhepunkt der Grippewelle scheint überwunden, sagen Landratsamt und eine Überlinger Ärztin.

Nachdem in dieser Saison besonders viele Menschen im Bodenseekreis an Grippe erkrankt sind, ist jetzt ein Ende in Sicht: Die Zahlen sind rückläufig, in der vergangenen Woche wurden nur zwei Fälle gemeldet. Mit mehr als doppelt so vielen gemeldeten Fällen war die Grippewelle in diesem Winter sehr verbreitet: Das Landratsamt verzeichnet 398 Vorfälle für 2016/2017, im Vorjahreszeitraum waren es 148. Das zeigte sich auch in den Arztpraxen: "Dieses Jahr waren es sehr viele Patienten", sagt Nada Vukicevic, Allgemeinärztin aus Überlingen.

Die Zahl der tatsächlich Erkrankten ist aber deutlich höher, denn nur wenige Fälle werden gemeldet. Ärzte nehmen meist nur eine Laborprobe, wenn es sich um Risikopatienten handelt oder auch eine andere Erkrankung in Frage kommt. Die meisten Grippe-Patienten werden bis zur Genesung krank geschrieben. Laut Landratsamt ist der Höhepunkt der diesjährigen Grippewelle aber überschritten und die Erkrankungszahlen nehmen deutlich ab: Im März gab es bisher 23 gemeldete Fälle. Vukicevic hat vergangene Woche noch keinen Grippekranken behandelt, "jetzt hat es deutlich nachgelassen".

In diesem Jahr haben sich die Symptome ein wenig verändert, sagt Vukicevic. Bisher galt Fieber als deutliches Anzeichen für eine Grippe, doch jetzt habe sie sich häufig mit heftigen Kopf- und Gliederschmerzen sowie Husten gezeigt. Deshalb hätten viele Patienten nicht damit gerechnet, dass sie an einer Grippe erkrankt sind. Und: "Sie waren nicht nur fünf bis sieben Tage krank, der trockene Husten blieb noch länger." Dann könne man nicht viel mehr machen, als die Symptome zu bekämpfen: Schmerzmittel können Kopf und Gliedern helfen, Nasentropfen erleichtern das Atmen und Lutschpastillen lindern Husten. "Erkrankte sollen sich schonen, denn sie sind auch ansteckend", betont Vukicevic. Sie empfiehlt Bettruhe und nicht zu früh mit Sport anzufangen. "Alles, was schwächt, ist schlecht."

Was die Grippe schwächen kann, sind Impfungen: "Es wird empfohlen, sich im Herbst mit der aktuellen Grippeimpfung vor der Erkrankung zu schützen. Die Impfung wird insbesondere chronisch Kranken, älteren Personen, medizinischem Personal und Schwangeren empfohlen", schreibt das Landratsamt auf SÜDKURIER-Anfrage. Auch Vukicevic rät zur Impfung – die schützt zwar nicht immer vor einer Erkrankung, lindert aber die Symptome.