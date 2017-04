Bodenseekreis Enthusiasmus ist Voraussetzung für Hotel- und Gastronomiegewerbe

Das Hotel- und Gastronomiegewerbe hat bei der bundesweiten Woche der Ausbildung um künftige Arbeitskräfte geworben.

Das Tourismus- und Gastronomiegewerbe ist ein wichtiges wirtschaftliches Standbein für die Bodensee-Region. Bei der bundesweiten Woche der Ausbildung, die auf die regionalen Ansprüche des Arbeitsmarktes eingeht, stand daher der Fokus auf der Arbeit in Hotels und Restaurants. Schüler und sonstige Interessenten konnten sich sowohl im Hotel City Krone in Friedrichshafen als auch im Romantik Hotel Johanniter-Kreuz in Überlingen-Andelshofen informieren.

Hotelinhaber Andreas Liebich führte eine Gruppe von 25 jungen Menschen an die Berufe Hotelfachkraft, Restaurantfachkraft und Koch heran. So klärte Liebich zum Beispiel über unterschiedlichen Bewertungssysteme von Hotels und Restaurant mit Sternen auf. In beiden Kategorien gebe es strenge Auflagen, die zu erfüllen seien, um eine bestimmte Bewertung zu erreichen. "Die Ausbildung einer Hotelfachkraft durchläuft alle Stationen eines Hotelbetriebes", sagte Liebich. Von der Rezeption über das Restaurant bis zur Küche oder Bar. Wichtig dabei sei es, dass der Auszubildende mit den "mediterranen Arbeitszeiten" zurechtkomme, erklärte Liebich. Das bedeute, dass man nicht all zu früh aufstehe, mittags und nachmittags etwas arbeite und den Hauptteil der Arbeit vom Abend bis in die Nacht mache. Weil alle Speisen, beispielsweise Brot, Pralinen und Wurst, selber hergestellt würden, müsse ein Koch sehr vielfältig versiert sein. Die Auszubildenden sollten besonders enthusiastisch sein, mit verschiedenen Zutaten zu arbeiten und zu kreieren.

Nach einer Führung gab es eine abschließende Fragerunde. Birge Dieter-Thum fragte, wie die Chancen für Migranten stünden, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Sie ist Lehrerin einer Klasse, in der Schüler mit Migrationshintergrund auf die Berufsausbildung vorbereitet werden. Es sei möglich, allerdings sei eine gute Sprachkenntnis wichtig, antwortete Liebich. Ebenfalls sei Englisch ein Standard. Schüler Abdullah Mahamud fragte: "Ist es für mich möglich, als Koch zu arbeiten, wenn ich als Moslem bereit bin, Schwein zu verarbeiten, aber nicht zu essen?" Es sei möglich, sagte Liebich, aber gerade bei Soßen, die vom Koch immer abgeschmeckt werden müssten und oft auch Schwein enthielten, könnte es zu einem Problem werden. Hatte die Veranstaltung Erfolg? Zumindest Matthias Heyerhoff kann sich nun vorstellen, einmal im Hotelgewerbe zu arbeiten.