Friedrichshafen Energieagentur feiert zehnten Geburtstag

Bis 2050 sollen im Bodenseekreis knapp 50 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien stammen. Das erklärten die Beteiligten bei der Zusammenkunft zum zehnten Geburtstag der Energieagentur Bodenseekreis in Friedrichshafen.

Friedrichshafen (rac) Zum zehnjährigen Bestehen der Energieagentur Bodenseekreis haben sich gestern Vertreter der Energieerzeuger, Banken und Kreishandwerkerschaft mit dem Vorsitzenden Landrat Lothar Wölfle und Geschäftsführer Walter Göppel in Friedrichshafen getroffen. Wichtiges Thema war die Energiewende und die Frage, ob sie bis 2022 im Bodenseekreis umgesetzt werden kann.

Wölfle verdeutlichte, dass der Bodenseekreis in Sachen erneuerbare Energien relativ weit hinten liege. Wasser- und Windkraft spielten so gut wie keine Rolle und für den Ausbau der Fotovoltaik bräuchte man mehr Fläche. "Das haben wir im Kreis am allerwenigsten", machte der Landrat deutlich. Dafür sei der Bodenseekreis im Bereich der E-Mobilität bundesweit führend. So begrüßte das Mobilitätsprojekt Emma in Meckenbeuren bereits den 5000. Fahrgast und verfügt flächendeckend über 32 Ladestationen. Als weiteres positives Beispiel nannte Wölfle die Stromerzeugung aus Biomüll. "Aus circa 17 500 Tonnen werden jährlich 4,5 Millionen Kilowattstunden regenerativer Strom erzeugt und 2700 Tonnen CO2 eingespart." Mit Blick auf den Stromverbrauch geht Göppel davon aus, dass bis 2020 17 Prozent und bis 2050 49 Prozent des Stroms, der im Bodenseekreis verbraucht wird, aus erneuerbaren Energien stammt. Der Löwenanteil entfällt auf die stetig zunehmende Fotovoltaik. "Der Schlüssel sind dabei Energieeinsparung und Energieeffizienz", sagte Göppel. Am Beispiel von Langenargen zeigte er auf, dass es hier ein Fotovoltaik-Potenzial von 52 Prozent gibt. Aktuell stammen in der Gemeinde nur sieben Prozent des Stroms aus dieser Quelle.

Eine größere Herausforderung sieht Göppel im Bereich Wärme. Für 2020 geht er von 20 Prozent aus erneuerbaren Energien aus, für 2050 von 37 Prozent. Wärme aus dem Bodensee sei ein Thema, dem man sich künftig mithilfe einer Machbarkeitsstudie widmen wolle. Als unberechenbare Größe bezeichnete Wölfle die Politik mit ihren wechselnden Verordnungen. Göppel stimmte zu: "Sie ist die größte Unbekannte."

Die Energieagentur Bodenseekreis ist Teil eines Zusammenschlusses der Agenturen Ravensburg, Biberach und Sigmaringen. Aktuell sind hier elf Angestellte und zehn freiberufliche Ingenieure tätig. Ausgehend vom Standort unter dem Dach der Kreishandwerkerschaft in Friedrichshafen hat die Energieagentur neun Beratungsaußenstellen im Landkreis aufgebaut. Michael Hofmann, Geschäftsführer des Regionalwerks, lobte im Rahmen der Zusammenkunft: "Die Energieagentur sorgt dafür, dass in der Bevölkerung ein Bewusstsein für die Energiewende geschaffen wird."