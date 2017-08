Bodenseekreis Energieagentur: In Fotovoltaik steckt noch Potenzial

Die Energieagentur Bodenseekreis setzt auf erneuerbare Energien. Bis 2050 strebt die Einrichtung einen 49-Prozent-Anteil von erneuerbaren Energiequellen beim Stromverbrauch an. Die Wärmegewinnung aus dem Bodensee ist ein Zukunftsthema.

Ehrgeizige Ziele hat sich die Energieagentur Bodenseekreis bis zum Jahr 2050 gesetzt. Bis dahin soll 49 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien stammen. Einen Schwerpunkt sieht Geschäftsführer Walter Göppel dabei im Ausbau der Fotovoltaik, aber auch beim Zukunftsthema Wärme aus dem Bodensee.

"Zunächst interessieren uns der Energieverbrauch und die Stellschrauben, durch die wir ihn senken können", erläutert Göppel. Knapp 5 Milliarden Kilowattstunden Energie werden jährlich im Bodenseekreis verbraucht. Dabei entfällt der Löwenanteil von 37 Prozent auf die privaten Haushalte, gefolgt vom Verkehr mit 27 Prozent. Mit einem Anteil von 17 Prozent findet sich die Industrie erst auf dem dritten Platz. "Gerade in den Privathaushalten lässt sich viel machen", so Göppel mit Blick auf die knapp 47 000 Wohngebäude im Kreisgebiet. Davon seien knapp 70 Prozent vor 1978 gebaut worden. "Und damals hat man noch nichts von Energieeinsparung gehört." Stehe also eine Sanierung an, gehe es darum, sie im energetischen Sinne richtig anzupacken. Sei zum Beispiel ein neues Dach fällig, gelte es, gleichzeitig an die Dämmung zu denken. "Baut jemand nur eine Klimaanlage ein, ist das sicher keine gute Lösung", sagt Göppel.

Als größte Herausforderung sieht der Geschäftsführer den Bereich der Wärme. Rund 2,25 Milliarden Kilowattstunden fallen dafür aktuell pro Jahr im Bodenseekreis an. Stammen aktuell 17 Prozent aus erneuerbaren Energien, prognostiziert die Energieagentur bis 2050 37 Prozent. "Auch hier lässt sich über eine entsprechende Sanierung viel erreichen", meint Göppel. Als Beispiele nennt er den Ersatz der alten Gas- oder Ölheizung durch eine Wärmepumpe oder eine Pelletheizung, das Nutzen von Abwärme aus Industrieanlagen oder von Wärme aus dem Bodensee. "Prognosen gehen davon aus, dass zwischen Lindau und Konstanz durch letzteres eine Energieeinsparung von 1,5 Milliarden Kilowattstunden möglich wäre." Wirtschaftlich sei die Wärmegewinnung aus dem See im Moment jedoch nur mit einem entsprechenden Förderprogramm. "Aber das ist hier sicher die Wärmequelle der Zukunft." So seien in der Schweiz schon heute mehrere Anlagen erfolgreich. Vorstellen kann sich Göppel die Technologie zum Beispiel gut zwischen Überlingen und Hagnau, wo der Bodensee eine entsprechende Tiefe hat. In einem Haus sei eine große Wärmepumpe, die mehrere Häuser oder auch ein Gewerbegebiet mitversorge. Über eine Leitung wird Wasser zugeführt, die Wärmepumpe entzieht ihm Wärme und dann fließt das Wasser wieder zurück. "Dem See tut es eher gut, wenn ein Grad an Temperatur herausgezogen wird", sagt Göppel mit Blick auf den Klimawandel.

Ein Riesenpotenzial sieht Göppel im Bereich der Fotovoltaik. "Wenn man alles ausnützen würde, käme man bis 2050 auf einen Anteil von 50 Prozent. Gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe lassen sich mit Solarstrom schlagen. Neben dem Verbrauch lässt er sich speichern und man könnte zum Beispiel auch das Elektroauto damit laden oder warmes Wasser erzeugen. Apropos Elektroauto: Mit 157 Elektromobilen und 498 Hybridautos (Stand: April 2017) sei der Bodenseekreis auf einem sehr guten Weg. Mit 29 Ladestationen sei er gar Spitzenreiter in Baden-Württemberg. Mit Blick auf den in Sachen Energieverbrauch zweitplatzierten Verkehrssektor freut sich Göppel auch auf die Elektrifizierung der Südbahn und die Echt-Bodensee-Card, mit der der ÖPNV von Urlaubern kostenlos genutzt werden kann. "Immer mehr Radler nutzen E-Bikes für die Fahrt zur Arbeit." Noch mehr würden mit einem besseren Radwegenetz auf die Alternative zum Auto umsteigen, ist er überzeugt.

Energieagentur

Die Energieagentur Bodenseekreis ist Teil eines Zusammenschlusses der Energieagenturen Ravensburg, Biberach und Sigmaringen. Aktuell sind hier elf Angestellte und zehn freiberufliche Ingenieure tätig. Ausgehend vom Standort unter dem Dach der Kreishandwerkerschaft in Friedrichshafen, hat die Energieagentur insgesamt neun Beratungsaußenstellen im Landkreis aufgebaut.

Gesellschafter: Landkreis Bodenseekreis, Netze BW, Stadtwerk am See, Regionalwerk Bodensee, Thüga Energienetze, Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis, Nabu-Bezirksverband Donau-Bodensee

