Bodenseekreis Einschränkungen auf Bahnstrecke zwischen Überlingen und Radolfzell

Bodenseekreis – Zu Einschränkungen kommt es ab heute, 7. Juni, 22 Uhr, wegen Brückenarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Überlingen Therme und Radolfzell. Die Arbeiten dauern laut einer Mitteilung der Deutschen Bahn bis einschließlich Sonntag, 11. Juni. Die Züge der Strecke Radolfzell–Friedrichshafen werden zwischen Radolfzell und Überlingen durch Busse ersetzt. Die Ersatzbusse fahren in Ludwigshafen (Bodensee) nur die Haltestelle „Ludwigshafen Volksbank“ an. Dort erfolgt der Umstieg zu den Linien 7389 und 7375C. Die Ersatzbusse im morgendlichen Schüler- und Berufsverkehr, die in Stahringen halten, fahren nur die Haltestelle „Stahringen Hauptstraße“ an.

Zwischen Radolfzell und Überlingen fahren alle zwei Stunden Schnellbusse ohne Halt in Sipplingen, Ludwigshafen (Bodensee) und Stahringen. Die Ersatzbusse, die um 23.24 Uhr sowie um 0.21 Uhr ab Überlingen fahren, werden bis Singen (Hohentwiel) verlängert und halten zusätzlich in Böhringen-Rickelshausen. Die Interregio-Express-Züge aus Richtung Basel enden und beginnen während den Bauarbeiten in Radolfzell. Dort besteht ein direkter Busanschluss nach Überlingen.

