Bodenseekreis Einen Monat nach Einführung: So arbeiten Touristiker mit der Echt-Bodensee-Card

Tourismus-Betriebe im Bodenseekreis geben einen Monat nach Einführung der Echt-Bodensee-Card positive Rückmeldungen. In anderen Kommunen gibt es nach wie vor Vorbehalten.

Birte Wittmann muss nicht mehr überzeugt werden. "Ich habe nur positives Feedback", sagt sie und hält das kleine, blaue Plastikkärtchen hoch: eine Echt-Bodensee-Card (EBC), am 1. April nach kontroverser Debatte eingeführt. Es handelt sich um eine neue Servicecard für Urlaubsgäste, die einmal in der ganzen Bodenseeregion gelten soll. Nach einem Monat Betrieb sieht die Langenargener Hotelinhaberin sich in ihren Erwartungen bestätigt: Die Karte komme bei den meisten sehr gut an. Kritik gibt es dennoch weiterhin.

Langenargen ist eine von vier Gemeinden, die sich der Initiative der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH angeschlossen hat, eine neue Gästekarte einzuführen, die gegenüber Vorgängermodellen zwei wesentliche Merkmale hat: Sie gilt über die Gemeindegrenze hinaus und ermöglicht unter anderem eine kostenlose Nutzung von Bus und Bahn entlang des Sees bis nach Ravensburg.

Für aktuell gut 500 teilnehmende Gastgeber bedeutet das, sich auf ein neues elektronisches System einzustellen. Die EBC bringt es auch mit sich, dass die übliche Kurtaxe angestiegen ist: in Langenargen etwa von zwei auf 3,15 Euro. Ein Euro pro Gast und Nacht geht an die Bodensee Tourismus GmbH. Es gab Gruppierungen, die deshalb regelrecht Sturm liefen gegen die neue Karte. In Uhldingen-Mühlhofen etwa äußerten Vermieter, die im Verein Gastgeber Uhldingen-Mühlhofen organisiert sind, erst jüngst Kritik in diese Richtung: Für sie sei die Abrechnung der Karte zu umständlich, werde dadurch die Kurtaxe zu hoch getrieben. Die EBC werde zudem von den meisten Gästen abgelehnt.

Solche Argumente waren im vergangenen Jahr auch in Langenargen zu hören. Doch die praktischen Erfahrungen sprechen zumindest nach einem Monat offenbar eine andere Sprache. "Sehr, sehr positiv" sei das Feedback von den Urlaubsgästen, erklärt Sarah von Drateln, Leiterin des Tourismus-Amtes in Langenargen und damit auch des Tourismusbüros, wo täglich Urlaubsgäste die Karte abholen kommen.

Die Urlauber seien meist vielseitig interessiert und wollten so viel wie möglich von der Bodenseeregion mitbekommen, gezielt Sehenswürdigkeiten besuchen. "Dass sie das Auto mal stehen lassen können, wird dabei freudig aufgenommen." Die weiteren Leistungsangebote seien nicht immer gleich bewusst, aber kämen gut an, wenn man es erklärt. Ihr Fazit: "Die EBC wird gut angenommen." Und auch die Kurtaxe werde im deutschlandweiten Vergleich nicht als überhöht wahrgenommen. Gerade die Möglichkeit, mit Bus und Bahn kostenlos zu fahren, werde dankbar in Anspruch genommen, meint auch Birte Wittmann: "Das ist das wichtigste Zugpferd." Die Resonanz ihrer Kundschaft sei gut – "aber wir verkaufen das auch positiv". Etwas großzügiger könnte dagegen manche Ermäßigung ausfallen. Und einen Änderungsvorschlag hat sie: Viele Gäste wünschten sich als Bodensee-Urlauber auch Vergünstigungen auf dem Wasser: "Die Gäste fragen nach den Schiffen." Doch die sind im ÖPNV-Angebot noch ausgeklammert.

Die Karte

Seit dem 1. April ist die Echt-Bodensee-Card offiziell in vier Gemeinden in Betrieb. Die EBC, wie sie kurz genannt wird, gilt in Sipplingen, Bodman-Ludwigshafen, Eriskirch und Langenargen. Kommendes Jahr werden weitere zehn Städte und Gemeinden als Teilnehmer in dem Verbund erwartet. Friedrichshafen hat sich noch nicht zu einem Beitritt durchringen können. Doch auch mit nur vier Gemeinden sollen schon in diesem Jahr gut 100 000 Gäste mit der EBC unterwegs sein und von Vergünstigungen profitieren. Zudem soll die EBC helfen, den Bodensee als Destination interessanter zu machen.

"Feedback unserer Gastgeber und Gäste hilft enorm"

Enrico Heß, Geschäftsführer der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT), über die EBC:

Wie läuft die Ausgabe der EBC nach ihrer Einführung Anfang April denn an?

Wir freuen uns, dass schon in den ersten Wochen die Resonanz auf die Echt-Bodensee-Card sowohl vonseiten der Gastgeber als auch insbesondere von den Gästen durchweg positiv ist. Wir setzen mit der EBC etwas um, was längst überfällig ist: Aus vielen kleinen, lokalen Gästekarten mit unterschiedlicher Leistungsfähigkeit, wollen wir eine starke, gemeinsame Karte mit inkludierter Nutzung von Bus und Bahn machen. Dies bedeutet natürlich auch eine Umstellung für die Vermieter und Tourist-Informationen, aber die Wertschätzung durch die Gäste rechtfertigt diesen Aufwand allemal. Die Wettbewerbsfähigkeit der Region wird gestärkt und genau darum geht es mit der EBC.

Ein Gegenargument lautete, dass der technische Aufwand zu groß sei. Nach vier Wochen im praktischen Betrieb: Beherrscht die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH die Abwicklung?

In ganz Deutschland – auch am Bodensee – müssen Gäste bei der Abreise über einen entsprechenden Meldeschein bei der Gemeinde angemeldet werden. Wir vereinfachen dies durch ein elektronisches Verfahren, das in Hunderten Tourismusorten auch ohne dazugehörige Gästekarte zum Einsatz kommt. Bei uns kommt die Ausstellung der EBC dazu und der zeitliche Mehraufwand beträgt je Karte zwischen zwei und fünf Sekunden. Der Nutzen hingegen ist vielfach höher. Die Technik läuft und die Gastgeber, die diese bereits einsetzen, beherrschen den Umgang, der simpel ist, sehr gut.

Müssen Sie bei Gastgebern noch große Überzeugungsarbeit leisten?

Unser überzeugendstes Argument ist der Gast. Je mehr Gäste die EBC erhalten und nutzen, umso schneller steigt die Akzeptanz auch bei den Skeptikern. Die Gäste kennen solche Karten zumeist schon aus anderen Regionen und freuen sich, dass nun auch am Bodensee die Zeit hierfür reif ist.

Planen Sie nach den ersten praktischen Erfahrungen Modifizierungen der EBC?

Die DBT hat die Aufgabe, die Echt-Bodensee-Card weiter zu verbessern und weiterzuentwickeln, na klar. Uns hilft hierbei das Feedback unserer Gastgeber und Gäste enorm.