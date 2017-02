Eine Revolution 50 Millionen Lichtjahre im All

Das in Immenstaad von Airbus gebaute Weltraumteleskop XXM-Newton entdeckt den bislang hellsten und am weitesten entfernten Pulsar. Die Daten revolutionieren die bisherigen Erkenntnisse über Neutronensterne

Immenstaad – 50 Millionen Lichtjahre entfernt in den unermesslichen Weiten des Weltalls stößt er in einer Sekunde so viel Energie aus, wie unsere Sonne in dreieinhalb Jahren: NGC 5907 X-1 – hinter diesem kryptischen Code steckt der bisher hellste und am weitesten entfernte Pulsar, der nun entdeckt worden ist, aufgespürt vom bei Airbus Defence and Space (DS) am Standort Friedrichshafen gebauten Weltraumteleskop XXM-Newton. Pulsare sind Überreste einst großer und massereicher Sterne. Sie entstehen, wenn ein Stern als Supernova verglüht. In dem heißen, ionisierten Gasnebel nach der Eruption bleibt ein schnell rotierender Neutronenstern zurück, um ein Vielfaches kleiner als sein Ursprungsstern, aber ungeheuer massereich. Zehn Mal heller als der bisherige Rekordhalter, so berichtet die europäische Raumfahrtagentur Esa am Dienstag, sei der nun entdeckte Pulsar. Der "Weltraum-Oldie" XXM-Newton, wie er inzwischen von den Airbus-Experten in Immenstaad tituliert wird, sorgt also auch 17 Jahre nach seinem Start immer wieder noch für Überraschungen.

Und wie können Pulsare von einem Weltraumteleskop entdeckt werden? Radiostrahlung lautet die Erklärung. Wie ein Leuchtturm sendet ein Neutronenstern regelmäßige Strahlenimpulse in zwei symmetrischen Kegeln durch den Kosmos. Liegen die Erde oder das Teleskop in einem solchen Strahlenfeld, lassen sich die Signale empfangen.

In 1,13 Sekunden rotiert der Neutronenstern um seine eigene Achse, auch das ein Merkmal, das ihn von anderen massereichen Objekten im All unterscheidet. "Nur ein Neutronenstern ist kompakt genug, um sich bei einer solch schnellen Rotation zusammenhalten zu können", so der italienische Astrophysiker Gian Luca Israel, der den wissenschaftlichen Aufsatz über NGC 5907 X-1 im aktuellen Wissenschaftsmagazin "Science" verfasst hat. Der Pulsar, so Israel, würde das bisherige Verständnis von Neutronensternen "herausfordern". 1000 Mal so hell wie bisher als Maximum vorstellbar, revolutioniere dieser Pulsar den aktuellen Forschungsstand, sagt Norbert Schartel, der XXM-Newton-Projektwissenschaftler bei der Esa.