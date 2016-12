Bodenseekreis Eine Gegenstimme beim Haushaltsplan

Der Haushalt des Bodenseekreises für 2017 ist verabschiedet. Einmal mehr beschloss der Kreistag am Dienstagnachmittag den Etat des folgenden Jahres mit großer Einmütigkeit – aber diesmal nicht einstimmig. Der Linken-Abgeordnete Roland Biniossek stimmte gegen das Werk, weil er die enthaltene Anhebung der Kreisumlage um 1,5 Prozentpunkte nicht mittragen wollte.

Im Beschluss enthalten sind auch mehrere Anträge, von denen die meisten von der SPD kamen – und deutlich keine Mehrheit fanden. So scheiterte sowohl der SPD-Vorstoß, die Kreisumlage auf 33 Prozent anzuheben, als auch der Antrag, für eine künftige Kindergartenfachberatung 20 000 Euro einzustellen, für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen 10 000 Euro sowie weitere 10 000 Euro für Präventionsmaßnahmen der Frauen- und Familienbeauftragten vorzusehen. Ganz knapp mit 21 zu 22 Stimmen scheiterte die SPD mit dem Anliegen, zu künftigen Haushalten eine Bürgerbeteiligung nach dem Vorbild Friedrichshafens einzuführen.

Freuen darf sich die DLRG: Dem Antrag auf Förderung mit 30 000 Euro wurde prinzipiell stattgegeben – allerdings mit einem Sperrvermerk. Die DLRG soll ihr Konzept direkt vorstellen. Vertagt wurde der Antrag der Grünen, die Stelle eines Radwege-Koordinators zu schaffen. Darüber wird im neuen Jahr neu verhandelt. Für das Regionale Innovations- und Technologiezentrum (RITZ) in Friedrichshafen genehmigte der Kreistag einstimmig zusätzliche 100 000 Euro.

Dieter Hornung, CDU-Fraktionsvorsitzender, bescheinigte der Verwaltung nicht unerwartet, dass der Haushalt 2017 Ergebnis einer „richtigen und soliden Haushalts- und Finanzpolitik“ sei. Die Aufgabenerfüllung sei nach dem Prinzip gegangen, Notwendiges vor Wünschenswertes zu stellen. Den Etat kennzeichne ein konsequenter Abbau der Verschuldung mit einer „belastbaren Kreisumlage“. Die Anhebung um 1,5 Prozentpunkte von der früheren Marke von 30,5 Prozent im Jahr 2014 sei „akzeptabel“, die weitere Anhebung, wie die SPD sie forderte, dagegen würde Kommunen noch einmal um 2,7 Millionen Euro belasten. Probleme sah der CDU-Fraktionssprecher dagegen bei der Abdeckung des Sozialetats im neuen Haushalt: mit 100 Millionen Euro erstmals im dreistelligen Millionenbereich, Ergebnis einer Vielzahl sozialer Stellen. Dem stehen lediglich 87 Prozent Abdeckung durch die Kreisumlage gegenüber. „Eine alarmierende Feststellung in einem so wirtschaftsstarken Landkreis“, konstatierte Hornung. Es gelte, weiter auf gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu achten, zugleich die Kosten wenn möglich zu senken und den Bund an seine Pflichten zu erinnern.

Frank Amann, Freie Wähler, stellte mehrfach fest: „Wir sind mit dem vorgelegten Haushaltsentwurf zufrieden." Er nannte eine ganze Reihe von Projekten, die der Kreis aktuell angeschoben hat oder anschieben möchte – unter anderem auch die Gründung des Regionalen Innovations- und Technologiezentrums (RITZ) in Friedrichshafen. Daher schloss er: „Zufrieden sind wir mit dem vorgeschlagenen Hebesatz der Kreisumlage in Höhe von 32 Prozent." Er befand: „Alles in allem rund 23 Millionen Euro an Investitionen: eine stolze und bemerkenswerte Zahl."

Christa Hecht-Fluhr signalisierte als Fraktionsvorsitzende der Grünen grundsätzliche Zustimmung zum neuen Haushaltsplan und nannte als eines der Hauptthemen für die Zukunft die Radwegekonzeptionen. Generell: „Ein Dauerbrenner für uns am Bodensee ist der Verkehr." In dem Zuge unterstützten die Grünen deshalb auch die neue Echt-Bodensee-Card (EBC), die die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs fördere. Zugleich erteilte sie den Anträgen der SPD eine Absage – nicht weil die im Grunde nicht richtig seien, sondern, weil die entweder zur falschen Zeit kämen oder noch Planung benötigten. „Manches erscheint mir zu wenig durchdacht", sagte Christa Hecht-Fluhr. Etwa beim SPD-Antrag zur Kreisumlage: „in der Sache richtig, aber zum falschen Zeitpunkt!"

Nobert Zeller hatte als Vorsitzender der SPD-Fraktion die Reihe von Anträgen angekündigt, mit denen die SPD ihre Schwerpunkte in der Gestaltung des Bodenseekreises umsetzen möchte: in den Bereichen Soziales, Stärkung der Familien, Bildung, Verkehr und Ehrenamtlichkeit. Dagegen sei zu prüfen, ob der Kreis tatsächlich 840 000 Euro in die Tourismusförderung stecken wolle, von der letztlich Betriebe profitieren würden. Die umstrittene Anhebung der Kreisumlage diene der Abdeckung des Sozialetats und solle verhindern, dass der Kreis künftig einen „Riesensprung" machen müsse.

Hans-Petzer Wetzel regte als Vorsitzender der FDP-Fraktion an, der Kreis solle sich beim Thema Soziales „ernsthaft damit beschäftigen, ob wir uns diese Unterdeckung" auf Dauer leisten können und „wir auf Dauer unter den Durchschnitt der Landkreise zurück bleiben. Schließlich fehlt das Geld an anderer Stelle". Er regte auch an, angesichts des abgeebbten Flüchtlingszustroms den Personalbestand in der Abteilung auf seine Notwendigkeit zu überprüfen.



308 Millionen Euro an Einnahmen und Ausgaben verwaltet der Haushaltsplan des Bodenseekreises im kommenden Jahr – und kommt dabei ausgeglichen, also ohne eine weitere Schuldenaufnahme aus. Im Gegenteil: Der Schuldenstand erreicht zum Anfang des Jahres mit 26,64 Millionen Euro einen Tiefstand.

In letzter Sekunde, so berichtete Landrat Lothar Wölfle dem Kreistag, sei noch eine erfreuliche Nachricht gekommen: Der Kreis bekam in Berlin zusätzlich 6,1 Millionen Euro bewilligt – verzichtet dafür auf Einnahmen von 5,9 Millionen Euro.

Größter Posten im Kreishaushalt 2017 sind die Sozialausgaben in Höhe von 100,1 Millionen Euro, mit knapp 53 Millionen Euro schlagen auch die Personalkosten spürbar zu Buche, die Sach- und Dienstleistungen kosten rund 51 Millionen Euro.