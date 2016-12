Bodenseekreis Ein offenes Ohr zur Weihnachtszeit

Die Weihnachtsfeiertage könne für Alleinstehende belastend sein. Unterstützung gibt es von Kirchen und Telefonseelsorge.

Kerzenschein, Weihnachtslieder, gute Gespräche – in vielen Familien ist das am heiligen Abend Tradition. Wenn die Familie fehlt oder zerstritten ist und Freunde sich ins Private verabschieden, ist das zu Weihnachten besonders bitter. Diejenigen, die niemanden zum Feiern haben, lädt Pfarrer Harald Kuhnle ins Gemeindehaus der evangelischen Erlöserkirche in Friedrichshafen ein. "Menschen, die einen Verlust erlitten haben, werden in der emotional besetzen Weihnachtszeit noch stärker daran erinnert", sagt Kuhnle. Selbst wenn es Familie gebe, wohne die manchmal zu weit weg oder wolle sich nicht mit traurigen Gedanken belasten.

Er freut sich schon auf das Fest. 28 Menschen haben sich angekündigt. "Wir feiern ganz traditionell wie eine große Familie, es wird ein richtiges Menü geben mit Wildgulasch, der Kirchenmusiker Karl Reinhard Krüger wird mit uns Weihnachtslieder singen", sagt er. Oft kämen die Gäste schon zum Gottesdienst und blieben einfach da. "Man muss aber den ersten Schritt machen, wenn man Weihnachten nicht allein verbringen will", sagt er.

In der katholischen Kirche übernehmen es die Klöster, Menschen in einer Art Ersatzfamilie über Weihnachten aufzunehmen. "Das Kloster Hegne bietet stille Tage mit Übernachtung an", sagt Pfarrer Bernd Herbinger, Vorsitzender des Gesamtkirchengemeinderats Friedrichshafen. Die katholische Kirche veranstaltet am heiligen Abend vor allem Gottesdienste, von Krippenspielen um 16 Uhr bis zur späten Messen um 22 Uhr. "Menschen, die kirchlich gebunden sind, erleben dort bereits Gemeinschaft", sagt Herbinger.

Alleinlebende würden schon im Advent besucht, das trage über die Festtage. Ein besonderes Angebot für Menschen, die sich an Weihnachten einsam fühlen, habe es in Friedrichshafen einmal gegeben, sei aber nicht nachgefragt worden. "Anders als in Großstädten gibt es wenige, die total allein sind, viele feiern mit ihrer Herkunftsfamilie", sagt er.

Auch die Telefonseelsorge Schwarzwald-Bodensee verzeichnet erfahrungsgemäß über die Weihnachtstage nicht mehr Anrufe als sonst – allerdings auch nicht weniger. "Einsamkeit ist das ganze Jahr über ein großes Thema bei den Anrufern", sagt die stellvertretende Leiterin Sarah Schulz. "Fehlende Familie, erlittene Verluste sind sehr präsent in der Weihnachtszeit. Aber bei den Anruferzahlen gibt es kaum Veränderungen." 17 746 Menschen wandten sich 2015 an die telefonischen Helfer. Die Hauptanliegen: Depression, Krankheit, Einsamkeit.

Ein Patentrezept gegen Einsamkeit gebe es nicht, weder in der Weihnachtszeit noch sonst. "Für uns geht es darum, trotz der Anonymität möglichst schnell einen persönlichen Kontakt zu der Person aufzubauen", sagt Schulz. Die Situation ist speziell: Anrufer und Helfer kennen einander nicht und reden möglicherweise nur dieses einzige Mal miteinander. Dabei ist die Situation für den Anrufenden so dringend, dass er sich an einen fremden Menschen wendet. Die Mitarbeiter seien geschult zu erkennen, in welchem Zustand jemand anruft. Eine sehr aufgewühlte Person etwa brauche zunächst Beruhigung, andere wollen endlich einmal reden und brauchen jemanden, der zuhört, wieder anderen kann ein konkreter Hinweis auf eine Beratungs- oder Therapieeinrichtung helfen.

"Ein solches Gespräch kann eine Therapie nicht ersetzen, aber im akuten Fall oft weiterhelfen", sagt Schulz. Dabei rufen mehr Frauen an als Männer, und am häufigsten Menschen zwischen 50 und 59 Jahren.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Telefonseelsorge sind rund um die Uhr für Hilfesuchende ansprechbar. Sie werden umfangreich auf ihre Tätigkeit vorbereitet. "Viele Ehrenamtliche sagen, dass sie sich persönlich weiterentwickelt haben, schon durch die Ausbildung, die Kommunikations- und Selbsterfahrungsanteile erhält." Auch die Arbeit erlebten sie als bereichernd, wenn etwa ein intensives Gespräch entstanden sei und es am Ende heiße: "Danke, mir geht es jetzt besser, Sie haben mich verstanden." Geht den Helfern selbst eine Geschichte zu nah, können sie jederzeit das Gespräch mit den hauptamtlichen Mitarbeitern suchen.

Natürlich werden auch an Heilig Abend und an den Weihnachtsfeiertagen Mitarbeiter in den Telefonräumen der Telefonseelsorge in der Konstanz, Tuttlingen und Ravenburg sitzen, bereit zum Zuhören und Beraten.



Hier gibt es Hilfe

Fast 18 000 Anrufe gehen jährlich bei der Telefonseelsorge Schwarzwald-Bodensee ein. Menschen mit depressiven Verstimmungen, Krankheiten oder Handycaps rufen ebenso an wie solche, die sich in einer Krise befinden oder sich einsam fühlen. Die Telefonseelsorge Schwarzwald-Bodensee ist eine Einrichtung der katholischen und evangelischen Kirche in den Landkreisen Bodenseekreis, Konstanz, Schwarzwald-Baar, Sigmaringen und Tuttlingen.

Informationen im Internet: www.konstanz-telefonseelsorge.de und www.telefonseelsorge-ravensburg.de