vor 55 Minuten Jenna Santini Exklusiv Bodenseekreis/Kreis Sigmaringen Ein Meer aus Blech: Zweiter Teil unserer Serie über Stau

Wer rund um den Bodensee mit dem Auto unterwegs ist, kommt um Stau kaum herum. Am schlimmsten sind Autoschlangen, die scheinbar aus dem Nichts entstehen. Physiker Michael Schreckenberg erklärt das Phänomen und warum wir selbst daran Schuld sind. Stau, Stau und noch mal Stau: In einer vierteiligen Serie tauchen wir jeweils samstags in ein Meer aus Blech ein.