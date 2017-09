vor 57 Minuten Jenna Santini Exklusiv Bodenseekreis/Kreis Sigmaringen Ein Meer aus Blech: Dritter Teil unserer Serie über Stau

Wer rund um den Bodensee unterwegs ist, kommt um Stau kaum herum. Vom Verkehrsingenieur bis hin zum Fahrradfahrer: Vier Menschen erzählen uns, was sie mit den Autokolonnen verbinden – oder warum sie diese am liebsten umfahren. Stau, Stau und noch mal Stau: In einer vierteiligen Serie tauchen wir jeweils samstags in ein Meer aus Blech ein.