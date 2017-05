Bodenseekreis "Ein Leben ohne Musik ist unvorstellbar": Festakt zu 40 Jahren Kreismusikverband Bodenseekreis

In der Alfons-Schmidmeister-Halle in Wittenhofen hat der Blasmusikverband Bodenseekreis seinen Festakt zum 40-jährigen Bestehen ausgerichtet. "Bei der Verbandsgründung 1977 waren im Verband rund 3000 aktive Musikantinnen und Musikanten und heute sind wir 5000 in 59 Vereinen im Bodenseekreis", sagte Verbandspräsident Walter Stegmaier.

Walter Stegmaier, Präsident des lasmusikverbands Bodenseekreis, blickte auf 40 Jahre zurück. Anfangs habe der Verband von den geburtenstarken Jahrgängen profitiert. Seit 2010 habe der demografische Wandel – wie in vielen Bereichen der Gesellschaft – auch die Musikvereine erreicht. Weitere negative Auswirkungen sah Stegmaier im Zusammenhang mit Ganztagsschule, dem achtjährigen Gymnasium G8 sowie alleinerziehenden Elternteilen, die sich Ausbildung und Instrumente nicht leisten könnten. Noch seien die Mitgliederzahlen in den Vereinen auf hohem Niveau und der Altersdurchschnitt bei 30 Jahren. Der Einbruch im Jugendbereich werde über die Jahrzehnte jedoch spürbar werden. Mit aktiver Jugendarbeit, wie Musikschulen und Musikklassen in Grundschulen kämpfe man gegen die Entwicklung an.

Positive Impulse erhofft sich Stegmaier auch von der geplanten Akademie in Plochingen, die mit 10,8 Millionen Euro gefördert wird und in die die Verbände 4 Millionen Euro Eigenmittel einbringen. Mit der Fertigstellung sei 2020 zu rechnen.

Im Namen der Landesregierung Baden-Württemberg richtete sich Guido Wolf, Minister für Justiz und Europaangelegenheiten, an die versammelten Blasmusikfreunde. Er war zunächst als "Minister für Musik" begrüßt worden. "Minister für Musik wäre wohl das schönste Amt, das im Land zu vergeben wäre – aber Musik hat mit Harmonie zu tun und das ist in Stuttgart schwierig." Blasmusik gebe ein Gefühl von Heimat und Identität – und wer Traditionen bewahrt, sichert ein Stück Heimat, sagte CDU-Mann Wolf. Wer regelmäßig in die Musikprobe gehe, der erhalte ein Gefühl für Pünktlichkeit, Gemeinschaft, Harmonie, Orientierung und Ausdauer. Und in Richtung Jugendarbeit betonte Wolf: "Dass 1652 Jugendliche unter 18 Jahren im Blasmusikverband Bodenseekreis aktiv sind, ist ein unschätzbarer Wert."

Für den Landkreis erklärte der erste Landesbeamte Joachim Kruschwitz: "Nach der Kreisgründung im Jahre 1973 war der Blasmusikverband 1977 – nach der Feuerwehr – der zweite Verband, der sich im jungen Bodenseekreis formiert hat – und dann kam lange, lange nichts." Heute seien die Blaskapellen weit über den Bodenseekreis hinaus bekannt. Eingangs hatte der Bürgermeister der Gemeinde Deggenhausertal, Fabian Meschenmoser, seiner Freude Ausdruck verliehen, dass das Jubiläum in Wittenhofen gefeiert wird: "Ein Leben ohne Musik ist unvorstellbar." Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von der Gemeinschaftsjugendkapelle Markdorf-Riedheim-Ittendorf-Bermatingen-Ahausen unter Leitung von Martin Schmidt sowie dem Kreisseniorenorchester unter Stabführung von Robert Fitz.

