Friedrichshafen Echt-Bodensee-Card weiter Gesprächsstoff im Kreistag

In der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung und Kultur des Kreistags Bodenseekreis ist erneut der Streit rund um die Echt-Bodensee-Card thematisiert worden.

Friedrichshafen (emb) Die Entwicklung eines Markenhandbuchs, eine Qualitätsoffensive und die Echt-Bodensee-Card (EBC): Der Vorsitzende der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT), Enrico Heß, stellte im Kreistagsausschuss Verwaltung und Kultur den Tätigkeitsbericht der DBT vor. Die Entwicklung der Echt-Bodensee-Card habe im vergangenen Jahr eine große Rolle gespielt und werde weiter beschäftigen.

Auf Anfrage von Norbert Zeller (SPD) äußerten Heß und Landrat Lothar Wölfle sich zu den offenen Briefen, die die Gastgeberinitiative aus Uhldingen-Mühlhofen, die die EBC in ihrer Gemeinde verhindern will, mit dem Landrat ausgetauscht hatte. Die Initiative hatte geschrieben: "In diesem Zusammenhang dürfen wir die Öffentlichkeit auch darüber informieren, dass wir bei der Europäischen Kommission Beschwerde über mutmaßlich rechtswidrige staatliche Beihilfen bzw. eine mutmaßlich missbräuchliche Anwendung von Beihilfen an die DBT eingereicht haben." Die Initiative vermutet auch eine Verflechtung der beteiligten Firmen im Zusammenhang mit Buchungsportalen und wirft "Halbwahrheiten" vor. So schreibt die Initiative: "Was hat also die Gesellschaft DBT, die laut Gesellschaftervertrag ausschließlich öffentliche Zwecke im Sinne der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg verfolgen soll, mit der Daseinsvorsorge eines marktführenden Unternehmens, welches zu Lasten der Gastgeber profitorientiert ist, zu tun? Erzählen Sie uns also nicht, dass die DBT nicht das Buchungsportal-Vehikel von HRS ist!" Lothar Wölfle, der nach eigener Auskunft auf den ersten Brief ausführlich geantwortet hatte, erklärte, dass es auf Dauer schwierig werde, Antworten ständig zu wiederholen. Auch Heß nahm Stellung: "Was die Klage vor der EU-Kommission angeht, ist mir nichts bekannt, außer aus dem offenen Brief habe ich weiter dazu keine Infos." Und das Buchungsportal habe mit der DBT nichts zu tun.

Auch Maria Wirth (FWV) meldete sich in der Sitzung zu Wort: "Ich bin schon länger im Tourismus und ich muss sagen, ich schäme mich und finde diese Diffamierung unerträglich. Unsere Gäste aus dem Schwarzwald möchten die Karte haben und wenn das irgendjemand bestreitet, das stimmt einfach nicht." Norbert Zeller erklärte, er habe von Befürchtungen gehört, dass Busse und Bahnen durch das Angebot der EBC stärker ausgelastet seien und Bürger dann möglicherweise keinen Platz mehr bekämen. Heß entgegnete, durch das Check-in-Check-out-System sei die Auslastung sehr genau messbar und wenn eine große Auslastung festgestellt werde, könne man reagieren. Der Bürgermeister von Uhldingen-Mühlhofen, Edgar Lamm, erklärte: "Ich kann aus unserer Tourist-Information berichten, dass bei uns die Nachfrage nach der EBC groß ist." Zu den Sorgen um die Auslastung des ÖPNV sagte Lamm: "Bei einer erfolgreichen Einführung der EBC wird das dazu führen, dass der ÖPNV ausgebaut wird. Das ist auch für die Bürger ein großer Vorteil."