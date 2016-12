Bodenseekreis Echt-Bodensee-Card erhitzt die Gemüter weiter

Die Debatte um die Echt-Bodensee-Card nimmt laut Landrat Lothar Wölfle „unter demokratischen Gesichtspunkten bedrohliche Formen an“. Der Kreistag beschloss die Neufassung des Darlehensvertrags und die Fraktionen bekräftigen in der Sitzung ihre Positionen.

Die geplante Echt-Bodensee-Card (EBC) bewegt die Gemüter auch im Kreisrat und in der Landkreisverwaltung nach wie vor mächtig. Auf der Tagesordnung stand bei der jüngsten Sitzung lediglich die Neufassung des Darlehensvertrags mit der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT) und dessen Anpassung an die zunächst geringere Zahl an teilnehmenden Kommunen. Doch nicht nur die Fraktionen nutzten diese Bühne für eine Bekräftigung ihrer Positionen, auch Landrat Lothar Wölfle schickte sein Unverständnis für manche Argumente und Widerstände in deutlichen Worten vorneweg.

Keineswegs wolle er selbst beim Thema EBC „mit dem Kopf durch die Wand“, wie ihm von manchen Kritikern vorgehalten werde, erklärte Wölfle: „Ich habe einen klaren Auftrag des Kreistags zur Umsetzung.“ Zudem habe es inzwischen mehr als 80 Informationsveranstaltungen dazu gegeben, reagierte der Landrat auf den Wunsch von Kreisrätin Christ Hecht-Fluhr (Grüne), einen Gastgeber-Gipfel einzuberufen, um der Desinformation zu begegnen und die entstandenen Gräben zu überbrücken. Ungeachtet dessen sei er gerne bereit, noch einmal „einen großen Aufschlag“ zu machen. Allerdings dürften die Kritiker nicht nur Fragen stellen, sondern müssten auch die Antworten der Experten anhören. Doch die Art und Weise wie, die Debatte geführt werde, nehme „unter demokratischen Gesichtspunkten bedrohliche Formen an“, formulierte Lothar Wölfle. Auch manchen inhaltlichen Kritikpunkt versuchte der Landrat ad absurdum zu führen. Man könne doch nicht ernsthaft fordern, die Schiffe der Weißen Flotte für einen Obolus von 1 Euro pro Tag kostenlos benutzen zu können, wenn Urlauber bei der bezahlten Bodensee-Erlebniskarte für drei Tage Schifffahrt allein 32 Euro drauflegen müssen.

Schon im Verlauf ihrer Haushaltsreden hatten einige Fraktionen ihre Duftmarken gesetzt. Dieter Hornung (CDU) mutmaßte in bildhafter Sprache, dass die Bremser von heute später ganz vorne sitzen wollten, wenn es vorangehe. Als „Meilenstein“ bezeichnete Frank Amann (FWV), dessen Gemeinde Heiligenberg sich im Jahr 2018 einklinken will, die EBC und als „absolutes Muss“. Manchmal habe er das Gefühl, dass deren Einführung den „Untergang des Abendlandes“ bedeute. Dabei sei das Projekt ein Wunsch von touristischen Fachleuten, sagte Amann. Zumindest Diskrepanzen erkannte Hans-Peter Wetzel (FDP) in den ständigen Lobreden auf der einen und der notorischen Kritik auf der anderen Seite, wünschte sich daher selbst noch mehr Informationen. Lediglich Roland Biniossek (Linke) wehrte sich strikt gegen die EBC. Vergleiche mit der Schwarzwaldcard seien nicht hilfreich, da vergleiche man „Äpfel mit Birnen“.

Nicht ganz so euphorisch wie sein Fraktionssprecher Amann war allerdings auch der Immenstaader FWV-Kreisrat Edwin Brügel und zweifelte die Strategie der Einführung an. Franz Bussmann (Grüne) war besorgt um den Keil, der sich zwischen den Fronten gebildet habe, und plädierte ebenfalls noch einmal für einen gemeinsamen „Gipfel“. Ein veritables Plädoyer für die EBC hatte Michael Jeckel (CDU) vorbereitet, bis November Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). Noch 1994 habe der Bodensee auf dem letzten Platz deutscher Urlaubsdestinationen gelegen und kaum einer habe ihn gekannt, sagte Jeckel. Nur dank gemeinsamer Marketing-Aktionen sei er inzwischen auf Platz zehn vorgerückt. Ein Angebot wie die Echt-Bodensee-Card sei längst überfällig. Von Kritikern erwarte er konstruktive Beiträge statt Normenkontrollklagen.

