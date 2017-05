Bodenseekreis Diskussion um Unfallaufnahme-Standort: Verkehrspolizeichef Reiter verteidigt derzeitige Struktur

Der Leiter der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen, Karl-Heinz Reiter, lässt keine Kritik am System der Verkehrsunfallaufnahme zu. Bei schweren Unfällen kämen Experten-Teams von fünf Standorten. Die CDU fordert, dass die Unfallaufnahme wieder bei den Polizeirevieren angesiedelt werden soll.

Ein Unfall mit Schwerverletzten auf der B 31, der Rettungshubschrauber landet. Anderthalb Stunden ist die Bundesstraße letztlich gesperrt, wieder bildet sich ein langer Stau. Die Unfallaufnahme, eine Spezialtruppe der Verkehrspolizeidirektion, bahnt sich mit Blaulicht von Lindau kommend den Weg auf der zweispurigen Straße nach Kressbronn und braucht trotzdem eine Stunde bis zur Unfallstelle. Es ist einer jener Fälle, die das Team der Verkehrsunfallaufnahme (VUA) in Verruf gebracht hat, viel zu lange zu brauchen, um vor Ort zu sein. Diese Einschätzung findet sich auch in der Resolution, die die CDU heute im Kreistag verabschieden lassen möchte: Die Entfernung des Sitzes der Verkehrspolizeidirektion in Sigmaringen habe sich für eine schnelle Aufnahme schwerer Unfälle auf den Bundesstraßen "als nachteilig und hinderlich erwiesen", steht da in der Begründung, warum die Unfallaufnahme wie früher wieder bei den Polizeirevieren angesiedelt werden soll. Genau das schlägt auch die Expertengruppe vor, die die Polizeireform von 2014 untersucht hat.

Für Karl-Heinz Reiter, Leiter der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen, sind lange Wartezeiten Einzelfälle, auch wenn er einräumt, dass es am Anfang nach der Neuorganisation Schwachstellen im System gab. Doch die seien ausgeräumt. Die Spezialisten rücken nicht zentral von Sigmaringen an, sondern sind auf fünf Standorte verteilt: Sigmaringen, Mühlhausen-Ehingen, Singen, Kisslegg und Ravensburg. "Von diesen Standorten aus erreichen qualifizierte Beamte in 92 Prozent der Fälle den Unfallort nach Eingang des Notrufs binnen 35 Minuten", sagt Reiter.

Außerdem sei da die vom Einsatz- und Lagezentrum in Konstanz entsandte Polizeistreife schon vor Ort und kümmere sich um die Erstmaßnahmen. Die Zeitdifferenz liegt also bei 15 bis 20 Minuten, bis die Spezialisten die Unfallaufnahme dann übernehmen. Allerdings nur bei Unfällen mit Todesfolge oder Schwerverletzten oder wenn Lkw beteiligt sind, weil da besonders Fachwissen gefragt ist.

Dass die B 31 ein neuralgischer Punkt in Sachen Unfälle ist, weiß auch Karl-Heinz Reiter. Hier ist es besonders wichtig, schnell zur Unfallstelle zu kommen und die nach getaner Arbeit zu räumen, damit der Verkehr wieder fließen kann. "Deshalb haben wir unsere Einsatzstruktur in Richtung Bodensee verschoben", erklärt er. So rückt das Einsatzteam des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen aus, wenn es in Überlingen gekracht hat, "da sind wir in sieben Minuten vor Ort". Werktags von 6 bis 20 Uhr fährt außerdem ein Unfallaufnahme-Team zwischen Lindau und Überlingen extra Streife. Tagsüber sind nach Aussage von Reiter fünf bis sieben Teams im Präsidiums-Bereich Konstanz für die Unfallaufnahme verfügbar. In beiden Kommissariaten, also in Mühlhausen und Kisslegg, wurde zudem ein 24-Stunden-Dienst installiert. Je fünf Dienstgruppen sind also rund um die Uhr im Einsatz – und nachts nicht nur in Bereitschaft wie früher. Leerlauf in einsatzfreien Zeiten gebe es nicht, stellt Reiter klar. Jedes Team habe Zusatzaufgaben von der Verkehrsüberwachung bis hin zur Lkw-Kontrolle, "oder wir unterstützen die Reviere im Umland". Mit dieser flexiblen Organisation habe man im Präsidium Konstanz dafür gesorgt, dass die Unfallaufnahme erheblich besser wird, so Reiter.

"In der derzeitigen Form arbeiten wir am effektivsten und effizientesten", ist er überzeugt. Von der Rolle rückwärts hält er nichts. 250 Beamte der VUA in ganz Baden-Württemberg auf die 146 Reviere – inklusive 500 Polizeiposten – zu verteilen, mache die Unfallaufnahme weder besser noch schneller. "Das ist eine Milchmädchenrechnung und bedeutet letztlich einen deutlich höheren Aufwand als Nutzen für die Reviere", ist der Leiter der Verkehrspolizei überzeugt. Um einen 24-Stunden-Dienst im Jahresverlauf in der Unfallaufnahme abzudecken, brauche man pro Revier mindestens zwölf Stellen. Zudem sei auch in der Unfallaufnahme immer mehr Spezialwissen und Qualifikation gefragt, die viel aus Erfahrung resultiere. Bei der VUA bearbeite ein Beamter 15 schwere Unfälle im Jahr. In den Revieren sei ein Polizist statistisch alle drei bis vier Jahre mit einem tödlichen Unfall konfrontiert. Dort, wo Fachwissen zwingend erforderlich sei, müsse es auch zur Verfügung stehen. "Die Streifendienste der Reviere können doch nicht alles machen und sind mit einer spezialisierten Unfallaufnahme am besten entlastet, so wie sie es auch mit anderen Fachdiensten wie der Kripo sind", sagt Karl-Heinz Reiter.

