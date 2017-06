Bodenseekreis Die sieben Schwaben gehören ins Schwabenland

Wenn Häuser reden könnten: Karin Brugger aus Kehlen möchte den Fassadenschmuck am Gebäude achten und erhalten.

Bodenseekreis (kan) Die sieben Schwaben gehören einfach ins Schwabenland. Das dachte sich wohl Karl Brugger, der alle sieben vom "Herrn Schulz bis zum Veitli" samt Spieß an seiner Hauswand verewigte. Zu besichtigen sind sie in Kehlen, in der Sammletshoferstraße 5.

Als Sgraffito, eine alte Putztechnik, bei der verschiedenfarbige Putzschichten nacheinander aufgelegt werde, wurden sie nach der Fertigstellung des Hauses 1955 hellgrau auf grauem Grund mit Schatteneffekt vom Lindauer Bildhauer und Maler Willi Veit dort eingearbeitet. Veit, geboren 1904 in Überlingen, lebte bis 1980 in Lindau.

Karl Brugger, der sich von Willi Veit die sieben Schwaben im Putz verewigen ließ, war von 1947 bis 1980 Bürgermeister in Kehlen. Brugger hatte damals als einer der wenigen im Dorf eine gymnasiale Ausbildung im Salvatorianer Kloster auf dem Gottesberg in Bad Wurzach erhalten und ging nach dem Krieg zurück in seine Heimat, um Bürgermeister zu werden. In diesem Amt war er maßgeblich am Aufbau der Infrastruktur Kehlens beteiligt und verstand sich als Vorreiter der örtlichen Siedlungspolitik.

"Es war wohl eine Bekennung zu seinen schwäbischen Wurzeln und gleichzeitig eine Identifikation mit der Vorreiterrolle seines Amtes, die ihn zum Fassadenbild der sieben Schwaben animierte. Denn er ließ auch den Spruch 'Veitle gang du vora' mit an der Wand verewigen. Leider habe ich es zu seinen Lebzeiten versäumt, ihn nach den konkreten Hintergründen zu fragen", bedauert und mutmaßt seine Tochter Karin Brugger, die heute das Haus in Kehlen bewohnt.

1975 wurden Bild und Hauswand mit Grüntönen renoviert. 2009 ließ die Erbin das Haus wieder weiß streichen, wobei das Relief grün blieb. Sie ist Grafikdesignerin und eigentlich eher Anhängerin des Bauhausstils. Emotional ist sie aber mit ihrem Elternhaus verbunden und unbedingt dafür, die Schwaben als Kulturgut und als Andenken an ihren Vater zu erhalten.

"Bei der letzten Renovierung haben wir das Bildmotiv ausgespart, seitdem nehme ich mir vor, selbst den Pinsel zu schwingen um den lustigen Burschen ihre ursprüngliche Farbe zurückzugeben – leider fehlte bisher die Zeit dazu", so Karin Brugger, die bedauert, dass in der Gegend schon viele Baudenkmäler verschwunden sind.