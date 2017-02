Markdorf Die Südumfahrung Markdorf sorgt für heftige Debatten

Die SÜDKURIER-Berichterstattung über die Kostensteigerung bei dem Vorhaben und über den bislang unter Verschluss gehaltenen Vertragsabschluss löst eine intensive öffentliche Diskussion aus. Derweil will der Landkreis das umstrittene Straßenbauvorhaben nun zügig umsetzen.

Markdorf/Bodenseekreis (gup) Ungeachtet der jüngsten Diskussion um die geplante Südumfahrung Markdorf möchte das Landratsamt die Realisierung des Vorhabens nun zügig angehen. "Wir sind am Zug und wir ziehen", antwortet Robert Schwarz, Sprecher des Landratsamtes, auf eine entsprechende Anfrage des SÜDKURIER.

Das Straßenbauvorhaben, das als K 7743 neu auf einer Länge von 3,2 Kilometern die L 207 vor Markdorf mit der B 33 vor Ittendorf verbinden soll, ist seit November 2016 nach Abschluss des Rechtsstreits wieder planfestgestellt. Im Oktober hat der Landkreis die GVFG-Förderung beim Land beantragt, mit einem Bescheid rechne man laut Schwarz im Frühjahr. Beim Kreis strebe man nun einen Baubeginn in 2019 an. Noch im laufenden Jahr soll mit der Ausführungsplanung, also der technischen Detailplanung, und mit den Baugrunduntersuchungen begonnen werden.

Nach aktueller interner Kostenschätzung des Landratsamtes belaufen sich die Gesamtkosten nun auf 24,6 Millionen Euro. Würde das Land mit dem Maximalsatz von 50 Prozent die förderfähigen Kosten bezuschussen, würden bei Kreis und Stadt Markdorf je 6,5 Millionen Euro Eigenanteil verbleiben. Seit der SÜDKURIER vor Wochenfrist die Kostensteigerung um rund 35 Prozent sowie den bereits im Sommer 2013 erfolgten, aber unter Verschluss gebliebenen Vertragsabschluss zur Kostenteilung zwischen Stadt Markdorf und Landkreis öffentlich gemacht hat, hat sich eine intensive Debatte entwickelt.

Während Kritiker wie Grünen-Kreisrat Helmut Faden ("Geheimvertrag mit Blankovollmacht") oder der Markdorfer SPD-Fraktionschef Uwe Achilles ("Solch ein Vertrag gehört in die Gremien") das Vorgehen rügen, sehen Befürworter wie EX-CDU-Kreisrat Ernst Arnegger ("basierend auf geltenden Beschlüssen") oder der frühere Markdorfer Stadtbauamtsleiter Gebhard Geiger ("Vereinbarung besteht seit Beginn der Planung") keinen Anlass für Kritik. Kreistag und Gemeinderat hatten keine Kenntnis über den Vertrag, der noch von Ex-Bürgermeister Bernd Gerber einen Monat vor seinem Ausscheiden unterzeichnet worden war.