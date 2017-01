Bodenseekreis Die Stallpflicht bleibt, die Grippe geht langsam

Die Vogelgrippe begann am Bodensee und ist weiter ein Thema. Aktuell ist die Lage aber recht entspannt

Seit 65 Tagen heißt es für Hühner, Enten und Gänse in Baden-Württemberg: Ihr müsst leider drin bleiben. Nachdem am 7. November vergangenen Jahres bei einem toten Wildvogel am Bodensee das hochansteckende Virus H5N8 festgestellt worden war, ordnete das Landwirtschaftsministerium zehn Tage später Stallpflicht für Zuchtgeflügel an, um die Bestände vor Vogelgrippe zu schützen. Die Krankheit ist für Menschen nicht gefährlich, ist für Vögel aber tödlich. Die Stallpflicht gilt noch bis mindestens Ende Januar, doch die Zahlen aus dem Bodenseekreis geben Grund zur Hoffnung: Waren Anfang Dezember von 159 toten Vögeln noch 123 infiziert, sind jetzt unter 230 insgesamt untersuchten Tieren nur 127 positiv auf den Vogelgrippe-Virus getestet. Die Zahl der erkrankten Tiere ist rückläufig.

"Wir merken jetzt, dass die Winterzeit dazu führt, dass Tiere eher auf natürliche Weise verenden", sagt Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamts. Nach wie vor werden im Bodenseekreis tote Vögel gesammelt und zur Analyse in ein Labor nach Aulendorf geschickt, wie er erklärt. Die Gemeinden sehen nach toten Tieren, die ihnen gemeldet werden, und einmal pro Woche sammelt ein Mitarbeiter des Landratsamts sie ein. Darunter sind Enten und Schwäne, aber auch mal ein Singvogel oder eine Taube. "Dieser Einsatz wird so lange gehen, bis Experten sich einig sind, dass die Vogelgrippe hier am Bodensee besiegt ist", sagt Schwarz.

Auf Landesebene ist über das weitere Vorgehen noch nicht entschieden, sagte Ministeriumssprecherin Isabel Kling auf Anfrage dieser Zeitung. Landwirtschaftsminister Peter Hauk werde anlässlich der Grünen Woche in Berlin dieser Tage politische Gespräche zu dem Thema führen. Zudem werde man noch Rücksprache mit Fachleuten halten. Was einer Aufhebung der Stallpflicht im Wege stehen könnte? Mit Sorge beobachte man die Entwicklung im Nachbarland Bayern, das heftiger von der Vogelgrippe betroffen sei, so Kling. Sie verwies zudem darauf, dass bereits im Februar wieder viele Zugvögel das Winterquartier am Bodensee verlassen und damit die Gefahr der Ausbreitung des Vogelgrippe-Virus steigen könnte.

Laut Bilanz des Ministeriums wurden bisher in sieben Landkreisen tote Wildvögel gefunden, die mit dem Erreger H5N8 infiziert waren. Insgesamt wurden von 814 tot aufgefundenen Wildvögeln rund 300 positiv auf Vogelgrippe getestet. Räumlicher Schwerpunkt von Funden und Infektionen ist die Bodenseeregion. Auch wenn zuletzt am Bodensee und in anderen Landesteilen nur noch wenige Tierfunde gemeldet worden sind, sagt die Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums: "Es ist keine Entwarnung möglich." Kling appellierte auch an die Hobbyzüchter von Geflügel, die Stallpflicht für ihre Tiere weiter ernst zu nehmen.