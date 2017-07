Bodenseekreis/Kreis Ravensburg Die Polizei sortiert sich neu: Ravensburg bekommt ein Polizeipräsidium

Der Bodenseekreis sowie die Landkreise Ravensburg und Sigmaringen werden in einem zentralen Polizeipräsidium in Ravensburg gebündelt. Das politische Tauziehen um die Polizeireform 2013 und die Evaluierung derselben hat somit gut für den Bodensee geendet.

Kämpfen, bangen, zweifeln – und zum Schluss Freude über die Nachricht aus Stuttgart. Ravensburg wird Sitz eines Polizeipräsidiums für die Region Bodensee-Oberschwaben. Seit der Polizeireform 2013 war das Polizeipräsidium in Konstanz für den Bodenseekreis sowie die Landkreise Ravensburg und Sigmaringen zuständig. Von Anfang an war dieser Zuschnitt jedoch auf Widerstand gestoßen und hatte auch bei einer Evaluierung nicht überzeugt. Am Dienstagnachmittag haben sich die Regierungskoalitionäre von Grünen und CDU nun auf einen Kompromiss geeinigt: Statt 12 oder 14 wird es im Südwesten künftig 13 Präsidien geben. Ravensburg wird einer der Standorte. Konstanz bleibt bestehen, Tuttlingen entfällt.

Martin Hahn, Grünen-Landtagsabgeordneter für den Bodenseekreis, erklärt zur neuen Aufteilung: "Das ist eine sehr gute Lösung für unsere Region." Die Polizeireform, die die grün-rote Landesregierung 2013 auf den Weg gebracht hat, zeigt Hahn zufolge aber immer noch in die richtige Richtung. Die Einigung am Dienstag sieht der Landtagsabgeordnete vielmehr als Feinjustierung. Er gibt zu, dass es damals schwierig gewesen sei, Konstanz als zentrales Polizeipräsidium am See abzulehnen. Mit dem künftigen Standort Ravensburg ist er zufrieden und hofft, dass "man die Lösung bis 2020 anstrebt". Viele Wünsche hängen bereits an dieser Lösung: mehr Beamte, flüssigere Unfallaufnahme, kürzere Wege. Hahn findet ebenfalls: "In der aktuellen Sicherheitslage ist es wichtig, dass viele Polizisten auf der Straße sind." Gerne würde die Grünen-Fraktion mehr Polizisten in Ausbildung bringen, sagt Hahn. Behutsam wollen sich die Politiker diesem Ziel weiter annähern.

Dieter-Alfons Hornung, CDU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag, freut sich über die Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt: "Wir haben immer dafür gekämpft." Bereits vor drei, vier Jahren sei die CDU davon überzeugt gewesen, dass Konstanz nicht der richtige Standort sei. Ravensburg sei die Mitte der Region, sagt Hornung. Im Kreistag hatte sich die Fraktion dafür stark gemacht, per Resolution zu fordern, ein Polizeipräsidium Bodensee-Oberschwaben zu schaffen. Hornung ist davon überzeugt, dass dieser Schritt "sicher gut war". Mit der Abstimmung am Dienstagnachmittag ist die Landesregierung Empfehlungen der Kommission nachgekommen, die die von Innenminister Thomas Strobl (CDU) in die Wege geleitete Evaluierung begleitet hatte. Hornung geht davon aus, dass sich die "Polizeiarbeit im Landkreis verbessern wird". Es komme das zusammen, was geografisch schon längst eine Einheit sei. Die Staatsanwaltschaft in Ravensburg behandelt zum Beispiel den Großteil der Fälle im Bodenseekreis und Kreis Ravensburg. Absprachen mit der Polizei in Konstanz fallen mit der Neuordnung weg.

"Es ist eine Lösung, die wir durchaus akzeptieren können", sagt Norbert Zeller, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion. Für die SPD sei sie aber nicht zwingend: "Für uns ist es wichtiger, mehr Personal draußen, vor Ort zu haben." Ein neues Polizeipräsidium bindet Arbeitskraft, ist Zeller überzeugt. Die Aufgaben der Polizei hätten zugenommen und seien vielfältiger geworden. Im Kreistag habe Polizeipräsident Ekkehard Falk dargelegt, dass beim Blutritt in Weingarten früher zehn Personen im Einsatz gewesen seien. Heute brauche Falk das acht- oder zehnfache an Personal, um Sicherheitskonzepte umzusetzen. "Veranstaltungen müssen ganz anders abgesichert sind", sagt Zeller. Ebenso habe der Aufwand für die Vorbereitung von Großveranstaltungen für die Polizei zugenommen. Diesen Herausforderungen will Zeller Rechnung getragen sehen. Deshalb regt er an, "gleichermaßen Gelder für entsprechendes Personal" zu investieren. Zudem fordert er, dass die Kriminalpolizei ihren Sitz weiterhin in Friedrichshafen hat. Sollte dies nicht der Fall sein, ist die Meinung von Zeller eindeutig: "Es wäre ein Schildbürgerstreich, den die grün-schwarze Landesregierung dann vollzogen hätte." Mehr war aus Richtung Friedrichshafen am Dienstag allerdings nicht zu hören. Oberbürgermeister Andreas Brand war nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Genauso verhielt es sich auch mit Landrat Lothar Wölfle und dessen Stellvertreter Joachim Kruschwitz. Dafür war die Freude im Landratsamt in Ravensburg umso größer. „Ich bin froh, wenn die Zeiten eines Polizeipräsidiums in Übersee zu Ende gehen“, sagt Landrat Harald Sievers. Die Region sei kein Anhängsel von Konstanz.

Stimmen aus Konstanz und Tuttlingen