Bodenseekreis Die Echt-Bodensee-Card gilt: Offizielle Einführung mit 100 Gästen

Die Gästekarte Echt-Bodensee-Card wurde am Samstag offiziell eingeführt und gilt seitdem auch. Landrat Lothar Wölfle hofft auf die Zukunftstechnologie schlechthin.

Landrat Lothar Wölfle sprach die entscheidenden Worte: "Die EBC hebt heute ab." Damit spielte er auf den Ort an – das Dornier-Museum in Friedrichshafen. Gemeint war aber auch ein Startsignal, das einen Schlusspunkt unter eine lange Debatte setzen soll. In feierlichem Rahmen wurde am Samstag die Echt-Bodensee-Card (EBC) offiziell eingeführt, eine touristische Gästekarte, die entlang des gesamten deutschen Bodenseeufers eingeführt werden soll – was sie noch nicht ist.

So weit die EBC jetzt bereits gilt, so vielfältig war das Publikum: Mehr als 100 Besucher – Dienstleister, Tourismus-Vertreter und Kommunalpolitiker aus mehreren Landkreisen – waren Zeuge, wie Wölfle, sein Lindauer Amtskollege Elmar Stegmann und Enrico Heß als Geschäftsführer der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH die Echt-Bodensee-Card mit optimistischen Worten aus der Taufe hoben.

"Es ist ein großartiges Gemeinschaftsprodukt", erklärte Landrat Stegmann in seiner Ansprache, in der er die Vorteile der Kommunen- und Landkreis übergreifenden Gültigkeit hervorhob und dabei auch auf die bestehende Allgäu-Walser-Card anspielte, mit der Allgäu-Touristen heute bereits im Landkreis Lindau den Bodensee besuchen – und eines Tages vielleicht auch mit der Echt-Bodensee-Card noch weiter kommen. Mit dem einheitlichen System werde die Wettbewerbsfähigkeit der Bodensee-Region gestärkt. Die kostenlose Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs am See sei ein bedeutsames zusätzliches Angebot. "Man braucht kein Ticket mehr kaufen. Mit der Card kann man einfach in Bus und Bahn einsteigen."

Dieses im Vorfeld umstrittene Angebot und auch die elektronische Datenerfassung sprach Landrat Lothar Wölfle an, als er den Wert des Tourismus als wirtschaftlichen Faktor hervorhob. Der Bodenseeraum sei nicht die erste Region mit einer elektronischen Gästekarte, die eine kostenlose Nutzung des ÖPNV-Angebots beinhalte. Ebenfalls in der touristisch geprägten Schweiz sei dieses System bereits weit verbreitet. "Es ist die Zukunftstechnologie schlechthin." Auch Wölfe sah noch Erweiterungsmöglichkeiten, etwa durch die Einbeziehung des Landkreises Sigmaringen und von Kommunen in Ravensburg, die ebenfalls Vertreter nach Friedrichshafen gesandt hatten. "Wir werden die EBC ausbauen", sagte Lothar Wölfle im Dornier-Museum.

"Der Gast kennt keine Kreisgrenzen", stellte auch Enrico Heß künftige Erweiterungen in Aussicht. Mit der Einführung müsse sich die EBC nun in der Praxis bewähren, und da gebe es ganz neue Maßstäbe. Denn nicht Landräte oder Touristiker entschieden über den Erfolg: "Es wird der Gast sein, der dazu führt, dass sich die EBC durchsetzt."

Welche Gemeinden sind dabei?

Die Echt-Bodensee-Card (EBC) ist ein Projekt der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT), des Verkehrsverbunds Bodensee-Oberschwaben (Bodo) sowie der Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg und Lindau. In Langenargen, Eriskirch, Sipplingen und Bodman-Ludwigshafen befindet sich die Gästekarte seit Januar in der Pilotphase, Hagnau, Uhldingen-Mühlhofen und Überlingen nehmen vorerst nicht teil. Im kommenden Jahr wollen Frickingen, Heiligenberg, Owingen und Wasserburg hinzukommen. Uhldingen-Mühlhofen stimmte dem Beitritt ab 2018 nur unter Vorbehalt zu. Für die Einführung des elektronischen Systems benötigt die DBT Fördermittel. Der Bodenseekreis gewährt ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 1,2 Millionen Euro.