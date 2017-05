Immenstaad Der erste Stein fürs neue Airbus-Technologiezentrum in Immenstaad ist gesetzt

Der Festakt am Montag markiert den Auftakt für den Weg in die Raumfahrt-Zukunft am Bodensee: Der Luft- und Raumfahrtkonzern investiert 43 Millionen Euro an seinem Standort Friedrichshafen

Immenstaad – Der erste Stein ist gesetzt: Mit der Grundsteinlegung für sein neues Integrations- und Technologiezentrum (ITC) an seinem Standort Friedrichshafen in Immenstaad am Montagnachmittag macht der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus die Satellitensparte am See fit für den Wettbewerb der Zukunft. Bei schönstem Vorsommerwetter hatten die Verantwortlichen von Airbus auf das Neubaugelände im Süden des Firmenareals eingeladen. Mit dem ITC werden die Satelliten- und Raumfahrtkapazitäten des Unternehmens deutlich ausgebaut (siehe Artikel unten). Nahezu abgeschlossen sind bereits die vorbereitenden Arbeiten mit der Tiefgründung und dem Aushub der Baugrube. Nun soll es Schlag auf Schlag weitergehen: Noch in diesem Monat soll mit dem Hochbau für die neue Satelliten-Produktionshalle begonnen werden. Dann gibt sich das Unternehmen rund ein Jahr Zeit für die Fertigstellung der 43-Millionen-Euro-Investition: Im Sommer 2018 soll das ITC in Betrieb gehen – und dem Raumfahrtstandort in Immenstaad gänzlich neue Möglichkeiten im Wettbewerb um Satelliten-Aufträge der Zukunft eröffnen.

Dem Anlass angemessen auch die Riege der Akteure auf dem Baufeld: Neben Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und DLR-Vorstandsmitglied Gerd Gruppe hatte sich auch der als Nachfolger von François Auque seit Sommer 2016 amtierende Raumfahrtchef von Airbus, Nicolas Chamussy, eingefunden. Dietmar Pilz, Airbus-Standortleiter in Immenstaad, war es vorbehalten, eine Zeitkapsel in den Grundstein zu versenken – mit Tageszeitungen, einem Satelliten-Modell und weiteren Zeitzeugnissen, die darauf warten, eines Tages vielleicht wieder gehoben zu werden, wie es Hoffmeister-Kraut formulierte.

"Raumfahrt ist Zukunft", begrüßte Pilz die Gäste der Grundsteinlegung. Die größte Investition der vergangenen 30 Jahre in Immenstaad sei "eine starke Botschaft von Airbus an diese Region und an diesen Standort", so Pilz: "Das ITC wird uns die bestmöglichen Arbeitsbedingungen bieten." Die sollen von einer weiterhin wachsenden Belegschaft genutzt werden. Seit 2015 sei der Mitarbeiterstand in Immenstaad um 20 Prozent aufgestockt worden. "Und wir wollen noch weiter wachsen!", kündigte Pilz an. Als einen "Grundstein für eine neue Etappe der Erfolgsgeschichte am Standort Friedrichshafen" bezeichnete Nicolas Chamussy den Beginn der Hochbauarbeiten. Damit werde es gelingen, die Radartechnik von Airbus noch stärker auf den Weltmärkten zu etablieren. Dafür brauche man und habe aber auch die Unterstützung aus der Politik, auch in Deutschland, bekannte Chamussy. "Die Aufgabe der deutschen Regierung sollte sein, die Investitionen auf das höhere französische Niveau zu heben", wandte er sich halb scherzhaft an Hoffmeister-Kraut. Die versprach, den Appell nach Berlin weiterzureichen. Es sei "ein besonderer Tag für Airbus, für die Region und für Baden-Württemberg", sagte die Ministerin. Gerade um auch künftig die besten Rahmenbedingungen für Airbus und Co. bieten zu können, habe man jüngst den Luft- und Raumfahrtdialog des Landes ins Leben gerufen.

