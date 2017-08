Bodenseekreis Der Verein Kommunale Kriminalprävention Bodenseekreis und seine Arbeit

Der Verein Kommunale Kriminalprävention Bodenseekreis versucht Straftaten zu verhindern und betreibt Aufklärungsarbeit. Vorsitzender Daniel Enzensperger über Ziele und Aufgaben des Vereins. "Kriminalprävention lässt sich nicht in Zahlen oder Erfolgen messen", sagt er.

Warum ist der Verein Kommunale Kriminalprävention relativ unbekannt?

Weil wir mehr an unserer Öffentlichkeitsarbeit arbeiten müssen. Der Verein ist ja primär Geldgeber und hält sich deshalb eher im Hintergrund.

Wie sieht Ihre Arbeit genau aus?

Die KKP ist weitgehend ein Förderverein. Wir fördern vor allem finanziell kriminalpräventive Veranstaltungen und Aktionen Dritter. Hin und wieder organisieren aber auch wir selbst eigene Veranstaltungen, zum Beispiel unsere Präventionsveranstaltungen zum Jugendschutz.

Welche Erfolge können Sie aufweisen?

Kriminalprävention lässt sich nicht in Zahlen oder Erfolgen messen. Das ist wie mit der Sozialarbeit, man führt keine Statistiken über verhinderte Straftaten.

Wie sieht die Arbeit im Bereich der Jugendprävention aus? Halten Sie beispielsweise Vorträge an Schulen?

Genau, einerseits unterstützen wir Vorträge zum Jugendschutz, organisieren aber auch selbst welche. Andererseits unterstützen wir beispielsweise aber auch Antigewalttrainings oder ähnliches.

Ist Ihr Verein als Ergänzung zu polizeilichen Infoveranstaltungen zu sehen?

Ja, beziehungsweise wir arbeiten eng mit dem Referat Prävention des Polizeipräsidiums Konstanz zusammen. Nicht ganz überraschend, ist der Leiter des Referats der stellvertretende Vorsitzende.

Wieso engagieren Sie sich als Bürgermeister für den Verein?

Als Simon Blümcke Erster Bürgermeister in Ravensburg wurde, hat er mich gefragt, ob ich das Amt übernehmen würde. Als Polizistensohn habe ich zu dem Thema eine gewisse Affinität, deshalb habe ich mich dazu bereit erklärt, das Ehrenamt zu übernehmen.

Sie finanzieren sich ausschließlich über Spenden und Mitgliedsbeiträge – reichen die Mittel aus, um die gewünschten Ziele zu erreichen?

Im Moment kommen wir gerade so über die Runden, sind natürlich aber an Spenden immer interessiert und auch sehr dankbar dafür. Neben Spenden und Mitgliedsbeiträgen erhalten wir auch einen Unterstützungsbetrag vom Landratsamt. Das ist auch gut so, denn eigentlich ist die kommunale Kriminalprävention eine Aufgabe des Landkreises, die wir hier ehrenamtlich übernehmen.

Welche Veranstaltungen gibt es in nächster Zukunft?

Ganz aktuell die Jugendmedienwoche des Landratsamtes Mitte/Ende Oktober.

Welche konkreten Projekt unterstützt der Verein derzeit?

Zuletzt haben wir ein Projekt der Kreishandwerkerschaft und der Stadt Friedrichshafen jeweils zum Thema Einbruchschutz unterstützt, die Jugendmedienwoche im vorangegangenen Jahr, ein Projekt zu Anti-Mobbing-Strategien etc.

Der Verein

Der Verein Kommunale Kriminalprävention Bodenseekreis wurde am 18. Januar 2006 von 26 Mitgliedern gegründet. Sie kamen aus den Bereichen Kommune, Staatsanwaltschaft, Polizei und Gerichte. Derzeit hat der Verein rund 35 Mitglieder, wobei fast alle Gemeinden des Bodenseekreises sowie der Landkreis Mitglieder des Vereins sind. Nur wenige Privatpersonen sind Mitglieder. Zum Vorstand gehören als Vorsitzender: Daniel Enzensperger (Bild), Bürgermeister Gemeinde Kressbronn, stellvertretender Vorsitzender: Michael Schrimpf, Polizeipräsidium Konstanz, Kassiererin: Heike Sonntag, Stadt Meersburg, als Medienbeauftragter: Peter Köstlinger, Polizeipräsidium Konstanz, als Schriftführer: Peter Frick, Salem.