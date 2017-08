Bodenseekreis Der Bodensee wird immer wärmer - Badefreuden und Sorgen der Experten

Die derzeitigen Wassertemperaturen freuen die Badegäste, bereiten den Experten aber Sorge. In der ungewöhnlich warmen Periode ab Ende März sowie Anfang Juni wurden sogar neue Rekordwerte ge­messen.

Der Bodensee kann derzeit mit Wassertemperaturen von bis zu 22 Grad aufwarten. Das teilt die Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB) in einem Pressetext mit. Auch wenn der See nach einigen kühlen Regentagen wie beispielsweise Ende Juli kurzfristig auf etwa 20 Grad abgekühlt ist, liegen die Wassertemperaturen auch in diesem Jahr an den meisten Tagen über dem langjährigen Mittel seit 1962.

In der ungewöhnlich warmen Periode ab Ende März sowie Anfang Juni wurden sogar neue Rekordwerte für diese Zeiträume ge­messen. Ungewöhnlich war auch, dass Ende Juni in der Bregenzer Bucht – dort werden die Temperaturen kontinuierlich gemessen- die 25-Grad-Marke geknackt wurde. Lediglich in der zweiten Januarhälfte kühlte dort das Wasser überdurchschnittlich stark auf etwa zweieinhalb Grad Celsius ab.

Rekordjahr 2016 bleibt an der Spitze

Aufgrund des durchwachsenen Sommers zeichnet sich laut IGKB in diesem Jahr allerdings kein neuer Wärmerekord für den See ab. Diesen hält somit nach wie vor das Jahr 2016, als der See im Jahresmittel 13 Grad warm war – was deutlich über dem langjährigen Durchschnitt von 11,4 Grad lag.

Der Trend zu immer höheren Wassertemperaturen mag Bade­gäste erfreuen, doch den Experten der IGKB bereitet er Sorge: "Die Folgen dieser Erwärmung für den See zeigen sich immer deutlicher. Vor allem der Austausch des sauerstoffreichen Was­sers an der Seeoberfläche mit dem sauerstoffarmen Tiefenwasser und damit der Transport von lebenswichtigem Sauerstoff in die Tiefe findet nicht mehr vollständig statt", wird Harald Hetzenauer, der Leiter des Instituts für Seenforschung in Langenargen, in der IGKB-Mitteilung zitiert. Der Grund: Je wärmer das Oberflächenwasser ist, desto größer sind die Dichteunterschiede zwischen dem leichteren warmen Wasser in den oberen Seeschichten und dem schwereren kälteren Tiefenwasser – und desto stabiler ist die Schichtung. Und wenn sich der See im Herbst später abkühlt und im Früh­jahr zeitiger erwärmt, wird die Zeitspanne immer kürzer, in welcher sich der See durchmischen, also Sauerstoff tanken kann.

Dieser Trend hält wie schon in den vergangenen Jahren unvermindert an: In den Jahren 2007 bis 2011 durchmischte sich der See nur ungenügend. Dann kam am Ende des Winters 2012 eine halbwegs gute Durchmischung, doch seither zehrt der Bodensee von dem damals in die Tiefe verfrachteten Sauerstoff mit einer Konzentration von fast elf Milligramm pro Liter im März 2012. Im November 2016 wurde dann ein Gehalt von nur noch 5,2 Milligramm pro Liter Sauerstoff gemessen – für Seenforscher wie Harald Hetzenauer ein ernst zu nehmender Hinweis, dass sich die Klimaerwärmung immer stär­ker auf den Bodensee auswirkt. Eine ausreichende Sauerstoffversorgung des Wassers am See­grund ist unter anderem Voraussetzung, damit sich der dort abgelegte Felchenlaich gut entwi­ckelt.