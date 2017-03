Bodenseekreis Das "Sahnehäubchen" für erfolgreiche Gesellen

Beim Leistungswettbewerb des Handwerks sind Gesellen aus dem Bodenseekreis auf Kammer- und Landesebene erfolgreich.

Bodenseekreis (ghw) Neun Junghandwerker und zwei Junghandwerkerinnen wurden bei der Feierstunde der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis ausgezeichnet. Sie hatten sich nach erfolgter Gesellenprüfung mit beachtlichem Erfolg am Leistungswettbewerb der Deutschen Handwerksjugend beteiligt. Gleich zweimal auf die höchste Stufe des Siegertreppchens schafften es Metallbauer Fabian Griesinger und Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer Pieter Wirth – mit jeweils ersten Plätzen auf Kammer- und Landesebene. Auch Textilreiniger Kerim Aytacer, Malerin Kim Neumann und Zahntechniker Maximilian Stärk errangen auf Kammerebene einen ersten Platz.

Tischler Lukas Baader darf sich über den Azubiförderpreis freuen und darüber, dass er ein Jahr lang einen Smart fahren darf. Ein "Sahnehäubchen" auf die gelungene Ausbildung – für alle Beteiligten, natürlich auch für die Ausbildungsbetriebe, wie Kreishandwerksmeister Christof Binzler in seiner Würdigung betonte. Leistungswettbewerbe seien ein guter und wichtiger Bestandteil des Ausbildungswesens. Denn das Handwerk brauche gut ausgebildete und engagierte junge Menschen mehr denn je, so Binzler. Gerade auch die Gesellschaft müsse den Fokus wieder stärker auf die duale Ausbildung richten. In den vergangenen Jahren sei das Augenmerk zu sehr auf akademische Karrieren gerichtet und dabei tatsächliche Bedürfnisse vernachlässigt worden. Gute Nachrichten brachte auch Kreishandwerkerschaft-Geschäftsführer Georg Beetz zur Feierstunde mit. So könne das Handwerk im Bodenseekreis nicht nur volle Auftragsbücher vorweisen, sondern auch einen Zuwachs von etwa vier bis fünf Prozente bei den Ausbildungszahlen. "Leidenschaft ist das beste Werkzeug. Bleiben Sie also weiter leidenschaftlich", betonte Binzler.

Auszeichnungen

Fabian Griesinger, Metallbauer (Andreas Hafen, Meckenbeuren), Pieter Wirth, Wärme-, Kälte-, Schallschutzisolierer (Plattenhardt & Wirth Montage, Meckenbeuren), Kerim Aytacer, Textilreiniger (Weber, Friedrichshafen), Kim Neumann, Malerin/Lackiererin (Schley, Markdorf), Maximilian Stärk, Zahntechniker (Weber, Owingen), Lukas Dämpfle, Anlagenmechaniker (Harald Dämpfle, Meckenbeuren), Martin Leikler, Zimmerer (Martin Störk, Deggenhausertal), Verena Lamparter, Maurerin (Mathis Bauunternehmen, Meckenbeuren), Lukas Baader, Tischler (Peter Bucher, Owingen), Dominik Radocaj, Tischler (Baur Innenausbau, Friedrichshafen), Marcel Helfer, Tischler (Holitsch, Tettnang)