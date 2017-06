vor 1 Stunde Jörg Büsche Exklusiv Markdorf Das Leiden der Eschen

Der Blick in den Wald zeigt es auch in diesem Frühjahr: Die Eschen welken weiter – sie leiden unter dem hochinfektiösen Eschentriebsterben. Damit droht eine Baumart auszufallen, die immerhin 4,9 Prozent des Bestands in den baden-württembergischen Wäldern ausmacht. Das trifft die Waldbesitzer und Forstleute, die auf die Esche gesetzt haben – als Ersatz für die stärker vom Klimawandel betroffenen Baumarten.