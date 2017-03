Der DRK-Kreisverband hat seine Geschäftsstelle wiedereröffnet. Mehrere Dienste für kranke und betagte Menschen werden in Mühlhofen angeboten.

Die Geschäftsstelle des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist nach längeren Umbauarbeiten nicht nur ihrer Bestimmung übergeben worden, sondern hat auch einen neuen Namen: Sie nennt sich jetzt in Anlehnung an den Ehrenpräsidenten des DRK-Kreisverbandes „Max Markgraf von Baden“. Der Name wurde im Rahmen einer kleinen Feierstunde unter Leitung von Joachim Kruschwitz, Präsident des DRK-Kreisverbandes, enthüllt.

Wie Kruschwitz erläuterte, befinde man sich in Mühlhofen am Nucleus des Kreisverbandes, schließlich sei hier bereits 1973 die Geschäftsstelle gegründet worden. Mit dem Hause Baden sei man in besonderer Weise verbunden. Auf den neuen Namen sei man sehr stolz „und wenn ich den Markgrafen angucke, scheint er auch ein bisschen stolz zu sein“, sagte er unter dem Schmunzeln der Festgäste. Max Markgraf von Baden wünschte sich zum einen, dass das Haus lange bestehen möge und viele interessante Stunden für diejenigen brächten, die vor Ort arbeiteten. Zum anderen, dass im Hause weiter gelehrt werde, „wie man hilft“.

Nach Darstellung vom Kruschwitz sind in der Mühlhofer Geschäftsstelle mehrere Dienste beheimatet. Bereits 1996 wurde der Arbeitskreis „DRK-Nachbarschaftshilfe Bodenseekreis-West“ gegründet. Mittels Hilfen im Haushalt, Begleitung und Betreuung, Unterstützung bei der Grundpflege tragen die DRK-Helfer unter Leitung von Margit Fischer und Silke Uhl dazu bei, dass betagte und gesundheitlich eingeschränkte Menschen möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können.

Seit April 1998 finden in der Geschäftsstelle die Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz statt. Durchschnittlich sieben Personen nehmen daran teil. Ziel ist es, die Menschen geistig und körperlich anzuregen durch Gymnastik, Spiel, Gesang und gemeinsames Erinnern. Ebenfalls finden hier Beratungsgespräche mit Bruna Wernet, Leiterin der Beratungsstelle, mit Angehörigen von Demenzkranken, statt. Kerstin Six wiederum, Leiterin des Häuslichen Betreuungsdienstes für Menschen mit Demenz, organisiert von Mühlhofen aus die stundenweise Betreuung von Demenzkranken im häuslichen Bereich.

Die DRK-Kleiderkammer öffnete in Mühlhofen im Dezember 2006. Zehn Jahre später, im April des Vorjahres, wurde hier der dritte DRK-Kleiderladen im Bodenseekreis eröffnet. Eine steigende Zahl an Kunden – 7000 im Vorjahr – nutzt das Angebot, hier günstig gebrauchte Bekleidung einzukaufen. Vorrätig sind gute, sortierte Textilien vom Schlafanzug bis zum Wintermantel, aber auch Bettzeug, Schuhe, Kinderbücher und Spielsachen.

Zu den jüngsten Angeboten der Geschäftsstelle gehören zum einen der Aktivierende Hausbesuch, bei dem ausgebildete Übungsleiterinnen zu betagten Menschen nach Hause kommen und einen einstündigen Mix aus gezielten Bewegungsübungen und Gespräch anbieten. Zum anderen die Migrationsberatungsstelle, die seit Januar 2016 im westlichen Bodenseekreis Menschen mit Migrationshintergrund mit gesichertem Aufenthaltsstatus Unterstützung bei Fragstellungen anbietet, die die Integration in die neue Heimat betreffen: von der beruflichen Anerkennung bis hin zu Klärung rechtlicher und psychosozialer Fragestellungen.

Die DRK-Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle des DRK-Kreisverbandes Bodenseekreis befindet sich im Ortsteil Mühlhofen, Hallendorfer Straße 8. Hier ist seit April des Vorjahres ein DRK-Kleiderladen untergebracht. Weiterhin befinden sich hier der Standort der Organisierten Nachbarschaftshilfe West und des Aktivierenden Hausbesuchs. Außerdem wird vor Ort Migrationsberatung angeboten und Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz treffen sich. Wer sich für die Mitarbeit in der Nachbarschaftshilfe, im Kleiderladen oder in der Betreuung von Demenzkranken interessiert, wendet sich an die Zentrale des Kreisverbands, Telefon 0 75 41/50 40.