Bodenseekreis CO2 in Strom verwandelt: Nachwuchstüftler räumen Preise ab

Nachhaltige Lösungen wurden bei der Maker Faire Bodensee präsentiert. Nachwuchserfinder aus der Region erhielten dabei Preise für ihre Ideen.

Bodenseekreis – Tüfteln und dabei die Welt ein bisschen besser machen. Das ist das Motto der Schüler, die bei der Maker Faire Bodensee in Friedrichshafen vor Kurzem das Siegertreppchen besteigen durften. Mit ihren nachhaltigen Erfindungen konnten sie die Jury des Young Maker Awards begeistern und Preisgelder in Höhe von jeweils 3000, 2000 und 1000 Euro abräumen.

Den dritten Platz belegten Jonas Schürmann und Marius Dreher, Schüler der siebten Klasse des Graf-Zeppelin-Gymnasiums in Friedrichshafen. In der Robotic-AG entwickelten sie das Projekt "Take a break from plastic". Mit einem automatisierten Laufbandsystem wollen sie plastikfreien Konsum attraktiver gestalten. Inspiriert wurden sie von "Unverpackt"-Läden, die Lebensmittel ohne Verpackungen vertreiben. Bislang müssen die Kunden Mehl, Haferflocken und Co. selbst abfüllen. "Zu aufwendig", dachten sich die beiden Nachwuchserfinder und entwickelten eine Maschine, die dem Kunden diese Arbeit abnimmt. Das Gefäß wird auf ein Fließband gestellt, Ware und Menge im Programm ausgewählt – den Rest erledigt der Roboter. Eine Idee, die Zukunft hat: Beim regionalen Wettbewerb der World Robot Olympiade in Friedrichshafen belegten sie den ersten, im Deutschlandfinale den vierten Platz und auch den "Bio am See"-Laden in Friedrichshafen konnten sie für die Idee begeistern.

Timo Schönegg ist Schüler am Gymnasium Überlingen und Erfinder aus Leidenschaft. Gleich an drei Schülerforschungszentren (SFZ) beteiligte er sich: in Bad Saulgau, in Friedrichshafen und in Überlingen. Freitagnachmittags fuhr er vom SFZ in Überlingen zu einem Mathekurs nach Friedrichshafen und wieder zurück nach Überlingen, um dort bis in die späten Abendstunden weiterzutüfteln. Samstagmorgens besuchte er dann einen Programmierkurs in Bad Saulgau. Das meiste jedoch hat er sich selbst beigebracht: "Rumexperimentieren, bis es irgendwann funktioniert", so seine Devise.



Seine Ausdauer wurde belohnt: Beim Young Maker Award belegte er den zweiten Platz. Er hat einen Heuwender entwickelt, der nicht mehr von einem Traktor gezogen werden muss, sondern selbst fährt, um sich selbst kreist und dabei das Heu stapelt. Die vielen Stunden, die er in das Projekt gesteckt hat, waren für Timo Schönegg keine Arbeit, sondern Leidenschaft. Diese Leidenschaft möchte er nun zum Beruf machen. Deswegen wird er ab dem kommenden Semester Elektrotechnik an der ETH Universität in Zürich studieren.

Kann man aus Energieverschwendung Energie gewinnen? Jonas Wörmer und Marius Helber vom SFZ Überlingen ist es gelungen: sie verwandeln CO2 in Strom. Wie das funktioniert? Aus 20 Prozent Kohlenstoffdioxid und 80 Prozent Wasserstoff stellen sie mithilfe eines Ofens und eines Katalysators Methan her. Dieses wird gespeichert und mit einem Verbrennungsmotor in Energie verwandelt. Dabei wird zwar erneut CO2 ausgestoßen, da sie jedoch dieses für die Herstellung zuvor aus der Luft gefiltert haben, bleibt die Emission insgesamt bei Null.

Mit ihrer Idee, die sie bereits patentieren ließen, hat die Schülergruppe den ersten Platz des Young Maker Awards belegt. Ein Preis, der sich in eine lange Liste von Erfolgen reiht: beim Zayed Future Energy Prize in Abu Dhabi wurden sie mit einem Preis von 100 000 Dollar ausgezeichnet, bei der "iENA"-Messe in Nürnberg haben sich bereits Investoren an dem Produkt interessiert gezeigt.



Vor vier Jahren begannen die ersten Schüler im SFZ die Idee zu entwickeln, seitdem wurde sie von Generation zu Generation weitergetragen. Fertig ist das Modell jedoch noch lange nicht: "Es gibt immer etwas zu verbessern", sagt Marius Helber. Bislang ist deswegen auch jedes Preisgeld in neue Materialien für ihr "Power to Gas"-Projekt geflossen und nicht an die Tüftler selbst. Was andere vielleicht ärgern würde, ist für die Schülergruppe selbstverständlich. "Es ist der Erfindergeist, der einen packt und nicht mehr loslässt. Auf einmal fragt man sich bei allem, was man tut, wie man es effizienter tun könnte," erzählt Jonas Wörmer. Als "Streber" würden sich die Nachwuchserfinder jedoch nicht bezeichnen. Die Art des Lernens, die sie im Schülerforschungszentrum erfahren, hat für sie nichts mit dem Schulalltag zu tun.

Young Maker Award

Bei der Maker Faire Bodensee in Friedrichshafen haben die Macher von morgen eine Bühne bekommen: Gemeinsam mit der Fränkel-Stiftung hat die Messe nach innovativen Ideen von Nachwuchserfindern gesucht. Schülergruppen oder AGs aus dem Bodenseekreis konnten sich mit ihren technischen Projekten um den Young Maker Award bewerben.

Informationen im Internet: www.makerfairebodensee.com