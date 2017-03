Bodenseekreis Bundesteilhabegesetz wird wohl teurer

Die Neuregelung der Gesetze in Bezug auf Menschen mit Behinderung kostet den Bodenseekreis vermutlich über 5 Millionen Euro.

Richtig viel, nämlich um die 5,2 Millionen Euro, wird die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes den Kreis vermutlich kosten. Das machte Referentin Birgit Haidlauf im Kreistagsausschuss für Soziales und Gesundheit deutlich. Wobei sie auch sagte, dass es sich lediglich um eine Schätzung handle. Zwar profitierten die Kommunen durch die Neuregelung mit insgesamt rund 5 Milliarden durch Umsatzsteueranteile und Bundesbeteiligungen, doch Landrat Lothar Wölfle machte wenig Hoffnung, dass das Geld dann auch beim Kreis landen werde: "Es werden 5 Milliarden bereitgestellt, aber die werden nicht bei uns ankommen", prophezeite er. "Die Bundespolitik hat uns mal was von Kostenneutralität erzählt, da bin ich geneigt, das in den Bereich der alternativen Fakten einzusortieren."

Einen großen Teil der Mehrkosten wird wohl die für 2023 geplante Neudefinition des Behindertenbegriffs und der Anspruchsvoraussetzungen verursachen. Wölfle unterstrich aber auch: "Es geht darum, Inklusion jetzt auch in die Tat umzusetzen. Menschen mit Behinderung sollen keine Sonderwege gehen müssen." Trotz aller Kosten: Dagmar Hoehne (FWV) brachte zum Ausdruck, dass sie sich eine Trägerschaft weiterhin unbedingt beim Kreis wünsche – auch die Trägerschaft wird derzeit bundesweit diskutiert. Eine Ansiedlung der Zuständigkeit zum Beispiel beim Land habe zur Folge, "dass das weniger am Mensch dran ist".

Aber auch Hoehne fand: "Wenn es so eine grundlegende Änderung gibt, dann soll sich die Bundesregierung auch um die Finanzierung kümmern." Wölfle meinte: "Ich glaube nicht, dass jemand so großes Interesse hat, sich die Kosten ans Bein zu binden."

Birgit Haidlauf war es zuvor gelungen, das komplexe Thema Bundesteilhabegesetz anschaulich darzustellen. Es werde in mehreren Stufen bis 2023 erfolgen. "Das BTG ist nicht ein Leistungsgesetz, das die Eingliederungshilfe regelt, sondern eine Zusammenfassung von Änderungen, die in verschiedenen Gesetzen in Kraft treten. Gesetzte, die sich mit Menschen mit Behinderung befassen."