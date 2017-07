Bodenseekreis Bundestagswahl: Bauern fordern von Kandidaten Einsatz für weniger Bürokratie

Ökologische versus konventionelle Landwirtschaft, Enteignung von Boden, Verbraucherschutz und Subventionen waren Themen, die leidenschaftlich und engagiert am Mittwochabend auf dem Markdorfer Stüblehof der Familie Mock diskutiert wurden. Eingeladen hatte der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband etliche Bundestagskandidaten im Wahlkreis Bodensee, um von ihnen zu hören, was sie und ihre Partei zu landwirtschaftlichen Themen zu sagen haben. Geladen waren sechs, gekommen sind fünf: Claudia Haydt (Die Linke), Leon Hahn (SPD), Christian Steffen-Stiehl (FDP), Lothar Riebsamen (CDU) und Markus Böhlen (Bündnis 90/Die Grünen). Alice Weidel (AfD) war eingeladen, hatte sich aber nicht gemeldet und fehlte aber auf dem Podium.

Nach einer Vorstellungsrunde – jeder Kandidat hatte zehn Minuten Zeit – ging es ans Eingemachte. Viele Fragen drehten sich um die unzähligen bürokratischen Hürden, mit denen sich Landwirte konfrontiert sehen, und den einengenden Arbeitszeitregelungen. Besonders beim Punkt ökologische und konventionelle Landwirtschaft kochten die Emotionen hoch, etwa als Markus Böhlen (Bündnis 90/Die Grünen) die Leitlinie seiner Partei erläuterte, Bio-Milch sie qualitativ hochwertiger als konventionell erzeugte und dass Böden von Bio-Bauern schöner anzusehen seien. Aussagen, die Obstbauer Christoph Steffelin aus Ittendorf so nicht stehen lassen wollte: "Bio-Bauern spritzen Kupfer und wenn sie das nicht schlimm finden, dann leben sie in einer Traumwelt." Der CDU-Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen hatte es beim Thema Bürokratie nicht einfach, nahm man ihm es doch nicht ganz ab, dass er sich zu einen Abbau der Regelungen und Auflagen bekenne. "Sie sind doch seit Jahren an der Regierung, von wem, wenn nicht von Ihnen, kommen denn die ganzen Regeln?", wurde aus dem Publikum gefragt. Einig zeigten sich die Kandidaten in ihrer Ablehnung darüber, dass ab kommendem Jahr ein fünf Meter breiter Gewässerrandstreifen vorgeschrieben ist. Dies komme einer Landenteignung der Landwirte gleich, so der Tenor.

Die Teilnehmer

Claudia Haydt (Die Linke)

Leon Hahn (SPD)

Christian Steffen-Stiehl (FDP)

Lothar Riebsamen (CDU)

Markus Böhlen(Bündnis 90/Die Grünen

Beim Thema Direktzahlungen scheiden sich die Geister

So positionierten sich die Kandidaten zum Thema Landwirtschaft: