Überlingen/Salem Bürgermeister traut Bürgermeisterin

150 Festgäste feiern in Bonndorf ausgelassen die Heirat von Martin Hahn und Sabine Becker. Für das Brautpaar gab es Schwarzwurst und Schnaps. Die frisch verheirateten wollen ihre Nachnamen behalten.

Im italienischen Kleinwagen ihrer Tochter Noel kam Überlingens Oberbürgermeisterin Sabine Becker zu ihrer Trauung ins Salemer Schloss. Am vorletzten Tag des Jahres hatten sich dort bereits rund 50 Gäste nebst dem Salemer Bürgermeister Manfred Härle – er traute das Paar – und natürlich dem Bräutigam, dem Landtagsabgeordneten Martin Hahn, eingefunden. Brautvater Hans-Georg Becker begleitete seine Tochter Sabine und wer ganz genau hinsah, konnte seinen etwas feuchten Blick erkennen. „Rührung und Freude“, gab der große Mann mit Blick auf seine Tochter dann auch gerne zu.

Im Standesamt wurden auch Doris Becker, Mutter der Braut, alle sechs Töchter des neu vermählten Paares (Lisa, Theresa, Rosa, Charlotte, Nuria und Noel), die Trauzeugen Sonja Würden und Erich Dreier, einige Anverwandte und etliche Freunde des Brautpaars Zeugen der Trauung.

Persönliche Worte fand Salems Bürgermeister und gleichzeitig ein Freund des Paares, Manfred Härle, der seine politische Karriere im Bodenseekreis zusammen mit Sabine Becker startete. „Martin, du hast bei Sabine von Anfang an auf der ganzen Linie gepunktet“, freute sich Härle, und fügte verschmitzt hinzu: „Und du wurdest auch ganz ordentlich gefordert.“ Mit ihrem Einzug auf dem Helchenhof zusammen mit ihren beiden Töchtern Nuria und Noel habe sich aber auch für die „rheinische Frohnatur“ vieles verändert, plauderte Härle aus dem Nähkästchen und erntete immer wieder ein Lächeln des Brautpaars. Von den Mühen und Sorgen des Alltags und von Tagen mit Sturmböen, die jedes Paar kenne, wusste Härle und gab dem Brautpaar eine irische Weisheit mit auf den Weg.

„Ich habe hier das große Los mit meiner Sabine gezogen“, so ein strahlender Bräutigam Martin Hahn, der gleich nach der Trauung zusammen mit seiner Braut Sabine einen Holzbalken durchsägen musste. Dieser war von seinem Haus- und Hofzimmermann Walter Oppold draußen vor dem Aufgang zum Trauzimmer aufgebaut worden. Sehr zum Vergnügen des Paars und aller Gäste, worunter sich auch die Überlinger Stadträte Marga Lenski, Ulf Janicke und Walter Sorms befanden, kam eine eingeleimte Schwarzwurst im Balken zum Vorschein. Diese wurde auch verzehrt nebst einem Schluck Schnaps und jetzt erst war die Trauung rechtskräftig, befanden die heiteren Gäste.

Sabine Becker, die unbeschwert und ausgelassen ihrem Martin immer wieder ein Lächeln schenkte, drückte das ganz entzückende Blumenmädchen, die kleine Liara, Walter Oppolds Tochter, zum Dank an sich, was die Kleine sichtlich genoss.

„Wir werden beide unsere Namen behalten, schließlich stehen die für unsere Familien und das Leben, was wir bisher geführt haben“, erklärte Martin Hahn abends dann den rund 150 Gästen im Dorfgemeinschaftshaus Bonndorf. Es sei für beide Brautleute ja bereits die zweite Hochzeit, die sie beide jedoch sehr ernst nähmen, fügte er ebenfalls ernst hinzu. Grinsend begrüßte er dann seine zahlreiche Verwandtschaft. Sabine Becker erklärte, sie habe dafür zum Ausgleich eben mehr Freunde einladen dürfen.

Bekannte Überlinger Gesichter, wie zum Beispiel Hartmut Hueber, fehlten nicht in der Gästeschar, ebensowenig wie politische Weggefährten des Paares. Raimund Wilhelmi war extra aus Marbella gekommen, um seinem ältesten Freund die Ehre zu erweisen, wie er sagte.

„Für das leibliche Wohl hat der Martin gesorgt, denn der kann das so gut“, so Sabine Becker zu ihren Gästen und vom Wahrheitsgehalt dieser Aussage konnten sich alle Anwesenden überzeugen. „Alle, die heute hier sind, sind uns sehr wichtig“, wandte sie sich an die gesamte Hochzeitsgesellschaft. Die Hochzeitstorte, ein riesiges Herz, kam von Johanna Warnke, einer mit dem Paar befreundeten Bäuerin. Zur Livemusik der Band wurde bis weit in die Nacht getanzt.

Die Hochzeitsreise soll nach Argentinien gehen, verriet der Bräutigam noch. Sie wären beide jetzt aber erst einmal überglücklich, dem teilweise nicht einfachen Jahr 2016 einen so guten Schlusspunkt gesetzt zu haben, betonte das frisch vermählte Paar.