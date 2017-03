Bodenseekreis Bündnis 90/Die Grünen: 24 Ziele stehen zum Bundestagswahlkampf auf ihrer Fahne

Die Kreisgrünen bereiten sich auf den Bundestagswahlkampf vor. Einige Mitglieder hegen Befürchtungen, dass die derzeitige Landespolitik negativ auf das Ergebnis durchschlagen könnte.

Die Kreismitgliederversammlung von Bündnis 90/Die Grünen war bestimmt vom bevorstehenden Bundestagswahlkampf. 24 Ziele, gegliedert in die Themenbereiche Umwelt im Kopf, Welt im Blick, Freiheit im Herzen und Gerechtigkeit im Sinn, hat sich die Bundespartei bislang grob auf die politische Fahne geschrieben. In seiner endgültigen Fassung soll das Wahlprogramm auf der Bundesdelegiertenkonferenz vom 16. bis 18. Juni in Berlin verabschiedet werden.

Hier wird der aktuell 193 Mitglieder zählende Kreisverband durch Silke Falch aus Langenargen und Christian Knapp aus Tettnang vertreten. Als Ersatzdelegierte wird die Kreisvorsitzende Sophia Topp aus Überlingen mit nach Berlin fahren. Markus Böhlen, der designierte Bundestagskandidat der Grünen, bekräftigte im Lauf der Aussprache sein Ziel: "Ich möchte im Bodenseekreis das Direktmandat holen."

Die Kreisvorsitzende Sophia Topp sah dafür durchaus reelle Chancen. "Wir Grünen sind in Baden-Württemberg gut verankert", sagte sie. Nicht alle in der Runde sahen dies so optimistisch wie sie. Es wurde auch Sorge geäußert, dass die aktuelle grüne Landespolitik an der Seite des CDU-Koalitionärs negativ auf das Bundestagswahlergebnis der Grünen durchschlagen könnte. Explizit wurde auf die Flüchtlingspolitik und die jüngsten Äußerungen von Verkehrsminister Winfried Hermann zur Verbannung von Diesel-Fahrzeugen verwiesen. Im augenblicklich grob festgelegten Zielekatalog findet man unter der Überschrift Umwelt im Kopf Schlagzeilen wie "Wir begrünen unsere Wirtschaft für Umweltschutz und neue Jobs" oder "Wir sorgen für saubere, bezahlbare und bequeme Mobilität".

Unter der Rubrik Welt im Blick heißt es unterem anderem "Wir kämpfen um Europas Zusammenhalt".

Der Bereich Freiheit im Herzen umspannt Themen vom sicheren Internet über bezahlbaren Wohnraum bis zur Stärkung der Verbraucherinteressen. Unter Gerechtigkeit im Sinn verstehen die Grünen Dinge wie "Wir teilen den Wohlstand gerechter", "Wir holen Kinder aus der Armut und fördern Familien" oder auch "Wir kämpfen für gute Arbeit und bessere Vereinbarkeit mit dem Beruf". Kurz vor der Bundesdelegiertenversammlung möchte der Kreisverband auf Kreisebene eine Programmdebatte führen, um, wie der Landtagsabgeordnete Martin Hahn erklärte, gegebenenfalls eigene Anträge zu formulieren. Wie er ausführte, kommt für ihn beispielsweise ein Antrag zur Fleischkennzeichnung in Frage.

Martin Hahn sieht darin ein zentrales Element, um das Verbraucherverhalten umzusteuern und in Folge auch einen Umbau der Tierhaltung zu erzielen. Durch die Einführung der Eierkennzeichnung habe man auch Erfolge in der Hühnerhaltung erzielt, betonte der Landtagsabegordnete.

In nächster Zeit können sich Mitglieder der Grünen, die sich aktiv am Wahlkampf beteiligen wollen, in verschiedenen Workshops fit machen lassen. Diese sind wahlweise zugeschnitten auf den Haustürwahlwahlkampf, auf Wahlkampfstände in der Öffentlichkeit oder auf das Argumentieren gegen Rechts.

Delegiertenwahl