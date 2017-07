Bodenseekreis Bodenseekreis: Mehr Schüler mit Hilfebedarf

Im Bodenseekreis gibt es immer mehr Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung und Verhaltensstörungen. Gut 1,4 Millionen Euro investiert der Kreis in Hilfen für die Betroffenen. Die Zahlen und Projekte wurden jetzt im Jugendhilfeausschuss und im Kreistagsausschuss für Soziales vorgestellt.

Friedrichshafen – Die Herausforderungen nehmen zu: Es gibt immer mehr Kinder und Jugendliche mit massiven Verhaltensstörungen und der Unterstützungsbedarf von Kindern mit seelischer Behinderung beginnt bei 60 Prozent bereits in der Grundschule. Im Jugendhilfeausschuss und dem Kreistagsausschuss für Soziales berichteten Edgar Wöhrle und Günther Kaps vom Schulamt und die Leiterin des Jugendamts, Simone Schilling, über die Förderung benachteiligter junger Menschen in der Lebenswelt Schule.

Denn im Bodenseekreis wird viel getan, um den Betroffenen zu helfen: 198 Schüler werden derzeit an allgemeinen Schulen oder an Förderschulen unterstützt. 81 dieser Schüler werden in einem gemeinsamen Unterricht gefördert, das sind 40,9 Prozent, sagte Edgar Wöhrle. Und wenn sich die Schulzeit dem Ende zuneigt, bedeutet das nicht das Ende der Begleitung, erläuterte Günther Kaps: "Im Rahmen intensiver Berufswegeplanung und Berufswegekonferenzen werden die Schüler ab Klasse 7 hinsichtlich beruflicher Orientierung und Ausbildung beraten und begleitet." Kaps zählte auf, wer den Kindern in welchem Umfang zur Seite steht: Lehrkräfte mit 270 wöchentlichen Deputatsstunden stehen bereit, außerdem gibt es eine schulpsychologische Beratungsstelle, einen sonderpädagogischen Dienst mit 45 Deputatsstunden pro Woche und einen Beauftragten für Autismus.

Ziele und Herausforderungen seien die Stärkung der allgemeinen Schule durch Fortbildung und die Anpassung der Unterstützungsleistungen im östlichen Bodenseekreis und Tettnang, meinte Kaps. Im Westkreis gibt es bereits etliche entsprechende Einrichtungen. Ein weiteres Ziel seien ein Konzept und die Abstimmung mit dem Jugendamt für Schüler mit besonders herausforderndem Verhalten. Die Mitarbeiter des Schulamts betonten aber, dass die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt hervorragend funktioniere. Auch das Jugendamt ist in der Förderung seelisch behinderter Kinder aktiv und engagiert sich im schulischen Bereich: präventiv zum Beispiel in Form von Trainingskursen zur Stärkung der sozialen Kompetenzen der Schüler. Außerdem unterstützt das Jugendamt die Schule im Bereich Integrationshilfe und bietet auch schulnahe Unterstützung in Form von Legasthenie- oder Dyskalkulietherapien für einzelne Schüler. Nicht zuletzt gibt es das Kopf-Herz-Hand-Angebot, bei dem Schulverweigerern geholfen werden soll.

Die Aufgaben der Schule und Jugendhilfe gingen in dieselbe Richtung, sagte Simone Schilling. Sie nannte Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Ethnien, gesellschaftliche Integration und Förderung junger Menschen in ihrer Gesamtentwicklung zu einer selbständigen Persönlichkeit. "Neben der Familie sind Schule und Jugendhilfe die für einen gelingenden Lebensweg von jungen Menschen entscheidenden Institutionen." Schule und Jugendhilfe haben allerdings unterschiedliche gesetzliche Grundlagen, die in der Umsetzung die Kooperation erschwerten. Deshalb sei es notwendig, gemeinsame Strategien und Angebote von Schule und Jugendhilfe für benachteiligte, förderbedürftige, teilhabebeeinträchtigte junge Menschen zu entwickeln, mit dem Ziel der Inklusion in der Regelschule. Besondere Aufmerksamkeit verdienten dabei die verschiedenen Übergänge: von der Kindertagesbetreuung zum Eintritt in die Schule, vom Primar- zum Sekundarbereich in der 5. Klasse, von der Schule in die Ausbildung oder in den Beruf.

Die Hilfen

Vier sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung sowie eine private allgemeine Schule beschulen und unterstützen 198 Schüler aus dem Bodenseekreis entweder an allgemeinen Schulen oder an Förderschulen: der Georgenhof in Überlingen-Bambergen, die Kaspar-Hauser-Schule in Überlingen, die Janusz-Korczak-Schule in Überlingen-Deisendorf mit ihren Außenstellen in Friedrichshafen und Tettnang, die Don-Bosco-Schule in Meckenbeuren mit ihren Außenstellen in Liebenau, Tettnang und Friedrichshafen sowie die Bodensee-Schule.

Der Bodenseekreis investiert für Jugendhilfe im Bereich Schule pro Jahr für Prävention (zum Beispiel soziale Trainingskurse) und Einzelfallhilfen (zum Beispiel Integrationshilfen an den Schulen) Transferleistungen von gut 1,4 Millionen Euro.