Bodenseekreis Bodenseegürtelbahn: Eine Testfahrt auf die harte Tour

So funktioniert der Bahnverkehr am Bodensee: Ein Problemcheck von Friedrichshafen bis Radolfzell. Das Land Baden-Württemberg soll Verbesserungen schnell planen, das fordert die SPD bei der Testfahrt auf der Bodenseegürtelbahn.

Bodenseekreis – "Wir haben auf der Bodenseegürtelbahn mit Qualitätsproblemen zu kämpfen." Jürgen Löffler, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Bodensee-Oberschwaben (Bodo), war nicht der Einzige, der sich schon vor der Testfahrt der Genossen am Freitag zu Wort gemeldet hatte. Ein besseres Angebot sei "dringend geboten, um bestehende Kunden zu halten (was unter diesen Umständen bereits eine Herausforderung darstellt)". Wie der Bahnverkehr zwischen Friedrichshafen und Radolfzell tatsächlich funktioniert, wollten die SPD Bodenseekreis und Konstanz bei einer ganztägigen Testfahrt erfahren. Dabei erlebten die Teilnehmer auf die harte Tour, dass die Klagen der Bahnkunden nicht aus der Luft gegriffen sind.

Bei der Abfahrt um 9.38 Uhr in Friedrichshafen stehen zwei Waggons bereit, später meist nur noch einer. Eine Tür bleibt zu – kaputt. Die Bahnfahrer, einige stehend, drängen sich in einem Wagenteil, der hintere Abschnitt ist spürbar kälter – die Heizung funktioniert nicht. 9.51 Uhr fährt der Zug pünktlich am Bahnhof Markdorf ein. Kein Warteraum, nicht mal ein zugiges Wartehäuschen am Gleis. Der einstündige Aufenthalt am Bahnsteig bei knackigen Minusgraden lässt die Testfahrer trotz Glühwein mehr als frösteln. "Das ist das Ergebnis einer total verfehlten Konzernpolitik der Bahn", reklamiert Bürgermeister Georg Riedmann, der die Testfahrer empfängt.

Auch in Salem ist die Bahnhofshalle leer und verwaist, was an der Strecke eher Regel denn Ausnahme ist. Bürgermeister Manfred Härle sperrt für die Abordnung eigens auf. Hier gibt es keine Toiletten in der Nähe, aber ein Videoreisezentrum der Bahn in einem Mini-Container. Kurz vor der geplanten Abfahrt um 12 Uhr zeigt die elektronische Meldeanlage am Gleis rund 15 Minuten Verspätung an. Dann machen Galgenhumor und die Information die Runde, der Zug sei in Friedrichshafen gar nicht losgefahren, weil wegen einer Betriebsstörung kein Lokführer verfügbar war. Der losgeschickte Ersatzzug kommt 20 Minuten später in Salem an.

Solche Verspätungen bringen den nachfolgenden Verkehr aus dem Takt, der wegen wechselnder Abfahrtszeiten "Humpeltakt" genannt wird. Vor etwa 30 Jahren wurden viele Überholspuren und Ausweichstellen auf der überwiegend eingleisigen Bodenseegürtelbahn zurückgebaut. Die wieder herzustellen, würde in einem ersten Schritt wenigstens für zuverlässiger fahrende Züge sorgen, ist der SPD-Fraktionschef im Kreistag, Norbert Zeller, überzeugt. "Die Baukosten dafür sind überschaubar und entsprechen denen von zirka fünf Kilometer neuer Kreisstraßen", sagt er.

Die Zahl der Fahrgäste auf der Gürtelbahn sei in den vergangenen zwölf Jahren um rund 80 Prozent gestiegen, obwohl die Strecke von Lindau bis Radolfzell die größte Schwachstelle im Verkehr am See ist. "Würden alle 20 000 Berufspendler nach Friedrichshafen im Auto sitzen, ginge in der Stadt gar nichts mehr", ergänzt SPD-Kreisrat Dieter Stauber. Deshalb greifen die Forderungen der Genossen im Schulterschluss mit dem SPD-Kreisverband Konstanz und den Kommunen an der Strecke viel weiter: zusätzliche Haltepunkte, funktionstüchtige Diesel-Triebwagen, eine bessere Verknüpfung des Rad- und Busverkehrs mit der Schiene, eine Ertüchtigung der Bahnhaltepunkte.

Das alles könne aber nur ein Zwischenschritt sein, um die Qualität der Bodenseegürtelbahn kurzfristig zu verbessern. Mittelfristig sei die Elektrifizierung nötig. "Wir wollen nicht im einzigen Dieselloch Baden-Württembergs versauern, wenn alle Welt auf E-Bikes sitzt oder mit E-Autos unterwegs ist", sagt Norbert Zeller beim Abschlussgespräch am späten Nachmittag in Radolfzell.

"Wir fordern vom Land die finanzielle Beteiligung an den notwendigen Planungen nach dem erfolgreichen Modell auf der Südbahn", erklärte der Konstanzer SPD-Bundestagskandidat Tobias Volz. Das Ziel müsse die Elektrifizierung der Strecke bis 2025 sein.



Weitere Informationen Bodenseegürtelbahn: Ein Problemcheck von Friedrichshafen bis Radolfzell

Bodenseegürtelbahn

Die Bodenseegürtelbahn ist seit 118 Jahren am Nordufer des Bodensees unterwegs. Ein kurzer geschichtlicher Abriss: 1847 erreichte die schwäbische Eisenbahn von Stuttgart aus in Friedrichshafen den Bodensee. In den folgenden Jahrzehnten wurden auch andere Städte am See ans jeweils nationale Bahnnetz angeschlossen, aber eine Verbindung an der Seelinie entlang gab es lange nicht, obwohl vom badischen Staat in den 1870er Jahren "anerkannt worden war, daß eine Bodenseebahn dem nördlichen Seeufer und vor allem der Stadt Überlingen wesentliche volkswirtschaftliche Vorteile bringen würde" (Dr. Karl Müller, 1904). Zunächst fehlte das Geld.

1895 wurde die 17,5 Kilometer lange Strecke von Stahringen (bei Radolfzell) bis Überlingen eröffnet. Der Bau des letzten Stücks der heutigen Bodenseegürtelbahn bis Friedrichshafen wurde per Staatsvertrag zwischen Baden und Württemberg 1897 besiegelt. Am 1. Oktober 1901 wurde die etwa 35 Kilometer lange Gleisstrecke von Überlingen über Mimmenhausen, Bermatingen, Markdorf und Kluftern bis Friedrichshafen eröffnet. Der Bahnbau hatte neun Millionen Mark gekostet. Eine bescheidene überregionale Bedeutung hatte die Strecke zwischen 1902 und 1914, als am Bodensee Schnellzüge von Basel über Lindau bis München und Salzburg fuhren. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte die Bodenseegürtelbahn einen Aufschwung als Linie, die den Transitverkehr der französischen Truppen ermöglichte. (Auszüge aus "Ein Fäßchen Rotwein für die ersten Zugreisenden" von Oswald Burger, erschienen am 17. April 1999 im "SÜDKURIER".)

Heute wird die Bodenseegürtelbahn von zwei Linien bedient: Lindau–Friedrichshafen und Friedrichshafen–Radolfzell, die seit 2003 als "Seehänsele" im Stundentakt fährt. Obwohl der Kreis seit Jahren auf eine Verbesserung des Angebots dringt, wurden bisher keine nennenswerten Fortschritte erreicht. Deshalb gründeten die Landkreise Bodenseekreis und Konstanz sowie die an der Gürtelbahn liegenden Kommunen im Mai 2010 eine Interessengemeinschaft. In deren Auftrag wurde eine Potenzialstudie für einen 30-Minuten-Takt erstellt. (kck)

Endlich die Weichen stellen

Die Hoffnungen waren groß, dass die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn in den aktuellen Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgenommen wird. Im Dezember erhielt das Projekt vom Bund endgültig die Abfuhr, weil es nicht von überregionaler Bedeutung sei. Nun ist das Land gefordert, den Ausbau voranzutreiben. Zwar steht im Koalitionsvertrag der Landesregierung, man wolle den Lückenschluss auf der Gürtelbahn mit einer Elektrifizierungsoffensive angehen, denn noch immer ist rund ein Drittel des Schienennetzes in Baden-Württemberg nur mit Dieselloks befahrbar. Doch die Vorstellungen in Stuttgart und am See gehen auseinander.

Derzeit fahren auf der Gürtelbahn der Sprinter (IRE) nach Basel alle zwei Stunden und die Regionalbahn, das "Seehänsele" im stündlichen "Humpeltakt". Mehr gibt das Bahnnetz nicht her. Das Schienenkonzept 2025 des Landes sieht vor, dass Interregio und Regionalbahn künftig stündlich fahren sollen. "Das reicht uns nicht", sagt Landrat Lothar Wölfle. Die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) zwischen Friedrichshafen und Aulendorf zeigt, dass die Nachfrage höher ist. Ziel ist daher ein Halbstunden-Takt auf der Bodenseegürtelbahn in beide Richtungen. Mehr Züge auf dieser eingleisigen Strecke machen aber Bauarbeiten nötig, damit Züge kreuzen können. Bislang gibt es zweigleisige Ausweichstellen nur an wenigen Haltepunkten. In mehreren Studien hat der Bodenseekreis das Potenzial der Strecke und den dafür benötigten Ausbau untersuchen lassen. Morgen will der Interessenverband Bodenseegürtelbahn, dessen Vorsitzender Landrat Wölfle ist, das neueste Gutachten des Schweizer Büros sma vorstellen. Bisher hieß es, der Halbstundentakt im Regionalverkehr auf der Gürtelbahn sei möglich, aber dann gäbe es keinen Platz mehr für den Interregio. Das Land gibt aber vor, auf den schnellen Verkehr nicht zu verzichten, was sinnvoll sei, so Wölfle. "Hier haben wir nachgearbeitet."

Das sma-Gutachten sei in enger Abstimmung mit dem Landesverkehrsministerium entstanden. Die Vorschläge, die darin gemacht werden, seien "aufwärts kompatibel", so Wölfle. Will heißen: Was jetzt baulich umgesetzt wird, müsse in weitergehende Konzepte wie die Bodensee-S-Bahn hineinpassen. Man werde beispielsweise keine Haltestellen bauen, die dann später nicht mehr bedient werden können. "Wir werden die Idee einer Bodensee-S-Bahn, die mich immer noch fasziniert, damit sicher noch nicht verwirklichen können. Aber es ist ein Zwischenschritt." Die Elektrifizierung der Gürtelbahn wird derzeit auf etwa 50 Millionen Euro geschätzt. Annähernd diesen Betrag müssten die Akteure vor Ort in die Hand nehmen, wenn sie den Ausbau der Gürtelbahn unter Dieselbetrieb haben wollen. Ob das Land einen Großteil der Kosten übernimmt, ist unklar. "Es wird darum gehen, rechtzeitig den Finger zu heben", so Wölfle. Allerdings steht im Landesschienenkonzept auch, dass jede Leistung, die darüber hinaus geht, nicht vom Land bezahlt wird. "Wir reden dann also noch mal über einen höheren einstelligen Millionenbetrag pro Jahr, der vor Ort für den Betrieb des Halbstundentakts zu finanzieren wäre." Auch was die BOB heute anbietet, ist mehr als das, was das Land ab 2021 bereit ist zu bezahlen. Die Geißbockbahn müsste dann also kommunal finanziert werden. "Das wird noch einiger Gespräche bedürfen." Für den Landrat steht außer Rede, dass das Erfolgskonzept Südbahn auch beim Ausbau der Bodenseegürtelbahn angewendet werden muss. "Wir wären auch bei der Südbahn heute nicht so weit, wenn Städte, Gemeinden, Landkreise und die IHKs nicht eigenes Geld aufgewendet hätten, um die Planung auf den Weg zu bringen. Wir werden auch bei der Gürtelbahn nicht umhinkommen, kommunales Geld in die Hand zu nehmen."