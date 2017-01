Bodenseekreis Bodenseegürtelbahn: Ein Problemcheck von Friedrichshafen bis Radolfzell

Der Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben (Bodo) kritisiert immer wieder Qualitätsprobleme. Eine ganztägige Testfahrt sollte jetzt zeigen, wie der Bahnverkehr zwischen Friedrichshafen und Radolfzell tatsächlich funktioniert.

Die Hoffnungen waren groß, dass die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn in den aktuellen Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgenommen wird. Im Dezember erhielt das Projekt vom Bund endgültig die Abfuhr, weil es nicht von überregionaler Bedeutung sei. Nun ist das Land gefordert, den Ausbau voranzutreiben. Zwar steht im Koalitionsvertrag der Landesregierung, man wolle den Lückenschluss auf der Gürtelbahn mit einer Elektrifizierungsoffensive angehen, denn noch immer ist rund ein Drittel des Schienennetzes in Baden-Württemberg nur mit Dieselloks befahrbar. Doch die Vorstellungen in Stuttgart und am See gehen auseinander.



Eine ganztägige Testfahrt sollte jetzt zeigen, wie der Bahnverkehr zwischen Friedrichshafen und Radolfzell tatsächlich funktioniert. Dabei erlebten die Teilnehmer auf die harte Tour, dass die Klagen der Bahnkunden nicht aus der Luft gegriffen sind. Eine Testfahrt entlang der Route der Bodenseegürtelbahn in sechs Stationen.