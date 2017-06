Bodenseekreis Bodenseegürtelbahn: CDU weist Kritik an Lothar Riebsamen zurück

Das politische Ringen um die Bodenseegürtelbahn hält an. Die CDU Bodenseekreis äußert sich jetzt zur Kritik am Bundestagsabgeordneten Lothar Riebsamen. SPD-Bundestagskandidat hatte ihm unterstellt, "kaum Anstrengungen" unternommen zu haben.

Die Diskussion um die Bodenseegürtelbahn gleicht inzwischen einem Schlagabtausch. Nachdem der Ausbau nicht in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen wurde, ruhen große Hoffnungen auf dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG). Doch wer ist zuerst am Zug, um sich dafür einzusetzen, dass durch den Bund Gelder zur Verfügung gestellt werden? Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben, das Land oder der Bund? Viel Kritik wurde in den vergangenen Wochen über diese Frage laut.

Jetzt ist es die CDU Bodenseekreis, die sich zu Wort meldet. Sie will die Ausführungen des SPD-Bundestagskandidaten Leon Hahn zu dem Thema nicht unkommentiert lassen, steht in einer Mitteilung. Leon Hahn hatte dem Bundestagsabgeordneten Lothar Riebsamen unterstellt, "kaum erkennbare Anstrengungen" für die Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan unternommen und "anschließend noch ein Parteiengeplänkel" daraus gemacht zu haben. Einige Aussagen entsprächen nicht den Tatsachen, kontert nun der Kreisverband, und weist die Kritik an Riebsamen zurück. Kreisvorsitzender Volker Mayer-Lay ist der CDU zufolge erschrocken über die „unsaubere Recherche, eines Bewerbers für den Bundestag“.

Für Ausbau und Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn sei es Aufgabe des Landes, den positiven volkswirtschaftlichen Nutzen in der Region mit einem schlüssigen, vor Ort abgestimmten, Nahverkehrskonzept nachzuweisen, sagt Lothar Riebsamen. Erst dann könne eine Anmeldung der Maßnahme beim GVFG-Topf zum Erfolg geführt werden. Der Bundestagsabgeordnete verspricht, dass er sich für Bundesmittel einsetzen werde, soweit geeignete Fördertöpfe bestünden und zuvor das Land Notwendigkeit und Nutzen nachweise. Als Wahlkampfgetöse betitelt die CDU die Kritik des SPD-Bundestagskandidaten. Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) habe Maßnahmen im GVFG auch für andere regionale Vorhaben, wie die Elektrifizierung der Hochrheinbahn Basel-Schaffhausen, unter der Prämisse angemeldet, dass es sich um Nahverkehrsvorhaben mit Zuständigkeit des Landes handele, sagt Volker Mayer-Lay. Gemeinsam mit Region, Landkreisen und Gemeinden habe Hermann eine Gesamtkonzeption für den Schienennahverkehr am Bodensee als Grundlage für eine GVFG-Finanzierung zu präsentieren.

Das Land sieht jedoch erst den Regionalverband Bodensee-Oberschwaben an der Reihe, teilte ein Ministeriumssprecher Anfang Juni mit. Gespräche zwischen Land und Regionalverband sollen bereits laufen. Der SPD-Kreisvorstand hat indes in Eriskirch getagt. Die Politiker sprechen in einer Mitteilung vom beharrlichen Einsatz für die Bodenseegürtelbahn. Fraktionsvorsitzender Norbert Zeller berichtete von ergänzenden Anträgen, die zum Beispiel beinhalten, Vertragsstrafen, die die DB Regio für Betriebsmängel zahlt, direkt für Verbesserungen auf der Strecke zu verwenden. Etwa um den Bahnhof Überlingen-Mitte für größere Zuglängen auszubauen. Zeller hat zudem mit der Landtagsfraktion abgesprochen, einen parlamentarischen Antrag zu stellen. „Wir müssen jetzt im Sinne der Bahnfahrer in die Gänge kommen“, sagt Zeller.