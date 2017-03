Bodenseekreis Bodenseegürtelbahn: Bislang mehr Fragen als Antworten

Geißbock- und Gürtelbahn kommunal betrieben: Wäre das eine machbare Option? Die strategische Entscheidung der BOB-Gesellschafter steht dafür noch aus, wäre aber Voraussetzung.

Bodenseekreis – Die Idee ist nicht neu. Doch wenn sich der Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen vorstellen kann, dass die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) auch auf der Bodenseegürtelbahn fahren könnte, klingt das nach mehr als "Wolkenkuckucksheim". Die Aussage machte Andreas Brand bei einer städtischen Veranstaltung zur OB-Wahl. Friedrichshafen ist mit 27,5 Prozent größter Gesellschafter der BOB. Geißbock- und Gürtelbahn kommunal betrieben: Wäre das eine machbare Option?

"Mit der Gründung der BOB zeigen die Kommunen und Landkreise, wie erfolgreich Nahverkehr für die Fahrgäste in der Region betrieben werden kann", führt Brand sein Statement weiter aus. Auf einer Schienenstrecke zwei Anbieter – das funktioniert zwischen Friedrichshafen und Aulendorf seit fast 25 Jahren und für die BOB mit rund 5000 Bahnkunden an Werktagen auch mit wirtschaftlichem Erfolg. Die Bodenseegürtelbahn von Friedrichshafen nach Westen hingegen weise diesen Qualitätsstandard für die Fahrgäste nicht auf, weder was die Taktung noch was die Zugqualität angeht, so Brand. Doch Einfluss darauf haben die Kommunen so gut wie keinen.

Das wird sich voraussichtlich bis 2023 auch nicht ändern. Bis dahin läuft der eben erst verlängerte Verkehrsvertrag mit der DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) für den Betrieb der Gürtelbahn. Wann der neu ausgeschrieben wird und was das Land dann bestellt, kann selbst das Verkehrsministerium noch nicht konkret sagen. Auf Anfrage heißt es von der Pressestelle lediglich, dass der Regionalverkehr auf der Gürtelbahn "bis zur Elektrifizierung der Südbahn von der RAB GmbH erbracht" werde. Bei der Neuausschreibung könne sich dann auch die BOB bewerben. "Die Gürtelbahn ist verkehrstechnisch so interessant, dass wir uns rechtzeitig auf diese Option vorbereiten sollten", meint OB Andreas Brand. Das heißt für ihn konkret, die Zeit bis dahin zu nutzen, um zu prüfen, was die BOB leisten kann oder wie hoch Kosten und Nutzen wären.

Keine Entscheidungshoheit

Mehr Fragen als Antworten hat derzeit BOB-Geschäftsführer Norbert Schültke, wenn er diese Option bewerten soll. "Ob wir als Geißbockbahn in Zukunft zum Beispiel die Gürtelbahn betreiben, hängt von wesentlichen Entscheidungen ab, die zum Teil nicht in unseren Händen liegen", erklärt er. Das Land könnte beispielsweise die Gürtelbahn verlängern und dann die Strecke Friedrichshafen–Basel in einem Los ausschreiben. Dazu kommt, dass die BOB und ihre Gesellschafter erst einmal für die Stammstrecke Friedrichshafen–Aulendorf strategische Entscheidungen für die Zukunft treffen müssen. Denn das Land strebt an, "die heute von der BOB erbrachten Leistungen nach Elektrifizierung der Südbahn nur noch im elektrischen Betrieb auszuschreiben", teilt das Verkehrsministerium auf Anfrage mit. Das heißt: Wenn die Südbahn elektrifiziert ist, kommen keine Diesel-Triebwagen mehr auf dieser Strecke zum Einsatz. Die BOB, die nur Dieseltriebwagen hat, muss also bis zur Neu-Ausschreibung des Verkehrs auf der Südbahn ein Szenario entwickelt haben, um hier selbst als Anbieter nicht auf der Strecke zu bleiben.

Denn so kleine Lose wie die nur 17 Kilometer lange Strecke der Geißbockbahn werden vom Land nicht mehr separat ausgeschrieben. Entweder, die BOB sucht sich strategische Partner, mit denen man sich für das Schienen-Gesamtpaket auf der Südbahn bewirbt. Das wären statt einer halben Million Zugkilometer pro Jahr zwischen Friedrichshafen und Aulendorf dann drei Millionen, also das Sechsfache an Verkehrsleistung zwischen Ulm und Bodensee. Oder die BOB gibt auf und steigt aus. Diese Grundsatzentscheidung der kommunalen Gesellschafter, also Stadt und Landkreis Ravensburg, Stadt Friedrichshafen, Bodenseekreis und die Gemeinde Meckenbeuren, steht noch aus.

Wettbewerbsrechtliches Thema

Genau dieses Gremium müsste auch entscheiden, ob sich die BOB auf der Gürtelbahn überhaupt engagieren will und ob man dann sinnvollerweise die Gesellschafterstruktur ändert. Welches Interesse sollten die Ravensburger am Betrieb der Gürtelbahn haben? Für den Bodenseekreis hingegen sind beide Strecken wichtig, doch auch im Landratsamt ist man zurückhaltend. Die BOB als möglicher Betreiber auf der Gürtelbahn sei "nicht nur ein politisches, sondern vor allem ein wettbewerbsrechtliches Thema", teilt Pressesprecher Robert Schwarz auf Anfrage mit. Die Idee sei angesichts der Erfahrungswerte mit der kommunalen Geißbockbahn sicher nicht falsch. Ernsthaft darüber nachdenken könne man aber erst, wenn klar sei, wie das Ausschreibungspaket für den regionalen Schienenverkehr in Bodensee-Oberschwaben mit der Elektrifizierung der Südbahn aussieht. Darauf hat die Politik vor Ort keinen Einfluss.

Für beide Varianten, also den Betrieb auf der Süd- und Gürtelbahn, müsste die BOB "zuerst ein Betriebskonzept erarbeiten und die Leistbarkeit bewerten, sobald das Land die wesentlichen Parameter bekannt gegeben hat", sagt BOB-Geschäftsführer Norbert Schültke. Der Häfler Oberbürgermeister begrüßt ein solches Vorgehen. Der BOB-Gesellschafter Friedrichshafen unterstütze alle Initiativen und Bemühungen, die einem besseren Schienennahverkehr auf der Gürtelbahn dienen, erklärt Andreas Brand.

Geißbock- und Gürtelbahn