Bodenseekreis Blasorchester wappnen sich für die musikalische Bildung

Die Mitglieder des Blasmusikverbands Bodenseekreis haben sich in Fischbach zur Hauptversammlung getroffen.

Bodenseekreis (baf) Darauf hatten die Gastgeber bestanden: auf den Einzug der Fahnen- und Schellenbaumträger in die Festhalle Fischbach. Gewandet in ihren Uniformen postierten sie sich gleich zu Beginn der Hauptversammlung des Blasmusikverbands Bodenseekreis zu einem farbenprächtigen Bild. Zu viel der Tradition? Die 59 Mitgliedsvereine sind unter den Laiengruppierungen, die sich der Musik verschrieben haben, personell jedenfalls weitaus besser aufgestellt als viele Chöre, und nicht wenige der praktizierenden Blasmusiker waren brauchtumsbewusst auch in ihren Vereinsuniformen erschienen. Landrat Lothar Wölfle würdigte das "generationsübergreifende Miteinander" in den Vereinen als "Muster für das gesellschaftliche Zusammenleben". Hier seien "Bürgerinitiativen im positiven Sinn" am Werk: "Sie stehen für und nicht gegen etwas." Die generationsübergreifende Komponente bildete sich im Saal allerdings wenig ab: Bläserjugend konnte kaum gesichtet werden.

Dabei sind die Mitgliederzahlen junger Leute in den Vereinen relativ stabil, wenn auch minimal rückläufig. Bei den Jugendlichen unter 18 Jahren gab es lediglich ein Minus von zwölf Personen im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt musizierten im Bodenseekreis 2129 Jungen und Mädchen in der Altersgruppe der unter 21-Jährigen, in der Altersgruppe der unter 18-Jährigen waren es 1652.

Als Top-Einbindung der jungen Generation mag das Kreisjugendblasorchester gelten, das projektorientiert arbeitet und als Auswahl der besten Nachwuchskräfte eine wichtige Kaderschmiede ist. Mit ihm versucht der Verband auch, Nachwuchsdirigenten zu gewinnen. Denn an ihnen herrscht Mangel. Relativ viele Vereine suchten aktuell nach einem Orchesterleiter, so Präsident Walter Stegmaier in seinem Tätigkeitsbericht. Holten sie externe Dirigenten, die meist Berufsmusiker sind, sei die finanzielle Belastung von den Vereinen kaum zu stemmen. So setzt man auf eigene Kräfte. Im vorigen Jahr gab es dazu in Zusammenarbeit mit der Musikschule Friedrichshafen und dem Stadtorchester-Dirigenten Pietro Sarno zwei Workshops. Weitere sollen in diesem Jahr folgen.

Neue Möglichkeiten der Weiterbildung seien auch mit der geplanten Musikakademie Plochingen gegeben, so Stegmaier, für die bald der erste Spatenstich erfolgen soll. 15 Millionen Euro kostet das ehrgeizige Projekt des Landes-Blasmusikverbands, 10,8 Millionen Euro will das Land berappen. Die Mitgliedsvereine haben bereits ihren Beitrag dazu geleistet, indem sie auf die Übungsleiterpauschale verzichteten. "Die neue Akademie wird für uns besser erreichbar sein als die bisherige in Kürnbach", warb Stegmaier für das Projekt. Doch nicht nur der Landes-, auch der Kreisverband hat das Schwabenalter erreicht. Gefeiert wird das Jubiläum am 6. Mai in Wittenhofen.