Bodenseekreis Bevölkerung, Bildung, Arbeitswelt und mehr: Was Zahlen über die Bodenseeregion verraten

Vier Millionen Menschen leben in der internationalen Bodenseeregion. Die Internationale Bodensee Konferenz hat Kennziffern zu Bevölkerung, Wirtschaft und Bildung zusammengetragen.

Wie hat sich die Bevölkerung in den vergangenen Jahren entwickelt? Wie viele Erwerbstätige gibt es in der grenzüberschreitenden Bodenseeregion und in welchen Sparten arbeiten sie? Antworten auf diese und weitere Fragen hat die Internationale Bodensee Konferenz (IBK) für das Leporelle "Die Internationale Bodenseeregion in Zahlen 2017" zusammengetragen.

Die internationale Bodenseeregion setzt sich aus Gebieten von zehn Ländern beziehungsweise Kantonen aus vier Nationalstaaten zusammen. Die Statistikplattform Bodensee stellt als Arbeitsgruppe der Internationalen Bodensee Konferenz die Zahlen zusammen. Die Bodenseeregion umfasst laut einer Mitteilung der IBK das Gebiet der Internationalen Bodensee Konferenz, zu dem die Landkreise Konstanz, Sigmaringen, Bodenseekreis, Ravensburg, Lindau, Oberallgäu und die kreisfreie Stadt Kempten, das österreichische Land Vorarlberg, das Fürstentum Liechtenstein sowie die Schweizer Kantone Schaffhausen, Zürich, Thurgau, St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden zählen. Die internationale Bodenseeregion erstreckt sich auf 14 797 Quadratkilometern.

Die Bevölkerung in der internationalen Bodenseeregion ist zwischen 2000 und 2015 um gut zwölf Prozent von 3,6 Millionen auf nun mehr als vier Millionen Personen gewachsen. Bis 2030 wird laut IBK ein Anstieg um weitere elf Prozent erwartet. Die durchschnittliche Bevölkerungsdichte (2015) betrage gut 300 Menschen pro Quadratkilometer.

Altersstruktur: Die Daten der IBK verraten außerdem, dass die Zahl der Unter-20-Jährigen zwischen 2000 und 2015 von 830 000 auf 803 000 zurückgegangen ist. Bei den 20- bis 64-Jährigen hat sich die Zahl von 2,2 Millionen auf knapp 2,5 Millionen erhöht. Auch die Anzahl der Menschen, die 65 Jahre und älter sind, hat sich erhöht: Von 537 000 im Jahr 2000 auf 730 000. Tendenz bis im Jahr 2030 weiter steigend.

Arbeitswelt: Gestiegen ist zwischen 2010 und 2014 die Anzahl der Erwerbstätigen in der Bodenseeregion um jährlich durchschnittlich 1,5 Prozent. Waren es im Jahr 2000 noch 1,9 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in der Bodenseeregion, stieg die Zahl auf rund 2,2 Millionen im Jahr 2014. Diese erwirtschafteten ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 229 Milliarden Euro.

Gäste: Die Hotelleriebetriebe konnten 2016 mehr als 20 Millionen Übernachtungen verzeichnen. Laut IBK-Leporello blieben die Gäste im Durchschnitt 2,4 Tage und kamen überwiegend aus Deutschland (Platz 1), Schweiz und Liechtenstein (2), Österreich (3), USA (4) und Großbritannien (5).

Bildung: In der Region sind an 35 Hochschulstandorten, davon sieben Universitäten und 28 andere Hochschulen, insgesamt mehr als 120 000 Studierende eingeschrieben. Davon besuchen rund 66 700 Studierende eine Universität und 54 000 eine andere Hochschulart.