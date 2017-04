vor 2 Stunden Andreas Ambrosius und Gregor Moser Exklusiv Friedrichshafen Bestand an Streuobstwiesen geht weiter zurück

Hochstammbäume in Streuobstwiesen sind schön anzuschauen und ökologisch wertvoll, machen aber viel Arbeit und bringen bei weitem nicht so viel Ertrag wie kleine Bäume in Intensivobstplantagen. Seit Jahren geht der Bestand von Streuobstwiesen in der Bodenseeregion und im Linzgau zurück. Landkreise und Kommunen legen Förderprogramme auf. Lichtblicke sind ein Apfelsaftprojekt und die regionale Bio-Vermarktung.